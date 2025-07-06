"Заметные различия": ученые рассказали, почему хозяева котов и собак умнее всех остальных

Группа ученых провела необычный эксперимент, чтобы проверить известное утверждение о связи между интеллектом людей и их домашних животных. Результаты показали необычную картину — владельцы кошек и собак имеют лучшие когнитивные и умственные способности, чем те, кто имеют рыбок или птиц.

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Показательным моментом является тот факт, что кошки и собаки умеют поддерживать "активность определенных участков мозга", которая помогает в профилактике возрастных изменений деятельности мозга, говорится в научной публикации в журнале Scientific Reports.

Исследователи обнаружили, что владение четвероногим другом связано с более медленным снижением когнитивных функций у пожилых людей. Например, владельцы собак сохраняют лучшую память — как кратковременную, так и долговременную, тогда как обладатели "пушистых" имеют медленнее снижение вербальной (речевой) дисфукнции.

Владельцы кошек и собак умнее владельцев рыбок и птиц Фото: Shutterstock

В то же время исследования мозговой активности хозяев рыб и птиц не продемонстрировали "никакой значимой связи с сохранением когнитивных функций". По мнению одного из авторов статьи, Адрианы Ростековой, до момента исследования у специалистов "не было понимания, как различные виды животных связаны с такой активностью мозга их владельцев".

"Главной новизной нашего исследования является то, что мы обнаружили заметные различия между видами животных", — объясняет ученая в комментарии The Guardian, добавляя, что владение домашними животными связано с положительным влиянием на когнитивную функцию и ее сохранением в позднем возрасте.

По словам госпожи Ростековой, она и ее коллеги специально рассматривали влияние собак, кошек, птиц и рыб на человеческие мозговые способности. Кроме того, содержание рыб и птиц не показало связи с замедлением когнитивного угасания, общий эффект от владения животными, вероятно, обусловлен "преимущественно котами и собаками, а не наличием любого животного в целом".

"Вполне возможно, что взаимодействие с собаками и котами обеспечивает уникальную когнитивную стимуляцию, которая менее выражена с другими, менее требовательными животными. Существует также вероятность, что коты и собаки стимулируют социальные контакты, что может быть связано с более медленным когнитивным угасанием: например, собака побуждает к общению на прогулках, а кот может выступать в качестве замены социального круга", — объясняет Ростекова.

Ранее стало известно, чьи эмоции проще понять — кошек или собак. Исследователи считают, что некоторых из них понять гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд.

Впоследствии сообщалось, что кошки и собаки эволюционируют странным образом. Несмотря на то, что кошки и собаки разделены 50 миллионами эволюции, ученые обнаружили, что одомашнивание животных сделало их более разнообразными, но также и удивительно похожими.