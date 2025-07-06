"Помітні відмінності": вчені розповіли, чому господарі котів і собак розумніші за всіх інших

Група науковців провела незвичний експеримент, аби перевірити відоме твердження про зв'язок між інтелектом людей та їхніх домашніх тварин. Результати показали незвичну картину — власники котів і собак мають кращі когнітивні та розумові здібності, аніж ті, хто мають рибок чи птахів.

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Показовим моментом є той факт, що коти й собаки вміють підтримувати "активність певних ділянок мозку", яка допомогає у профілактиці вікових змін діяльності мозку, йдеться у науковій публікації в журналі Scientific Reports.

Дослідники виявили, що володіння чотириногим другом пов’язане з повільнішим зниженням когнітивних функцій у людей похилого віку. Наприклад, власники собак зберігають кращу пам’ять — як короткочасну, так і довготривалу, тоді як володарі "пухнастих" мають повільніше зниження вербальної (мовної) дисфукнції.

Власники котів і собак розумніші за власників рибок і птахів Фото: Shutterstock

Водночас дослідження мозкової активності хазяїнів риб і птахів не продемонстрували "жодного значущого зв’язку зі збереженням когнітивних функцій". На думку однієї з авторок статті, Адріани Ростекової, до моменту дослідження у фахівців "не було розуміння, як різні види тварин пов'язані з такою активністю мозку їхніх власників".

"Головною новизною нашого дослідження є те, що ми виявили помітні відмінності між видами тварин", — пояснює вчена в коментарі The Guardian, додаючи, що володіння домашніми тваринами пов’язане з позитивним впливом на когнітивну функцію та її збереженням в пізньому віці.

За словами пані Ростекової, вона та її колеги спеціально розглядали вплив собак, котів, птахів та риб на людські мозкові спроможності. Крім того, утримання риб і птахів не показало зв’язку зі сповільненням когнітивного згасання, загальний ефект від володіння тваринами, ймовірно, зумовлений "переважно котами та собаками, а не наявністю будь-якої тварини загалом".

"Цілком можливо, що взаємодія із собаками й котами забезпечує унікальну когнітивну стимуляцію, яка менш виражена з іншими, менш вимогливими тваринами. Існує також імовірність, що коти й собаки стимулюють соціальні контакти, що може бути пов’язано з повільнішим когнітивним згасанням: наприклад, собака спонукає до спілкування на прогулянках, а кіт може виступати як заміна соціального кола", — пояснює Ростекова.

Раніше стало відомо, чиї емоції простіше зрозуміти — котів чи собак. Дослідники вважають, що деяких із них зрозуміти набагато складніше, ніж це видається на перший погляд.

Згодом повідомлялося, що кішки і собаки еволюціонують дивним чином. Попри те, що кішки й собаки розділені 50 мільйонами еволюції, вчені виявили, що одомашнення тварин зробило їх більш різноманітними, але також і дивно схожими.