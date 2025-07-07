На Google Maps нашли гигантский череп: он смотрит из воды у берегов канадского острова (фото)

За последние годы пользователи Google Maps сделали десятки странных открытий. Одна из последних таких находок может оказаться самой странной из всех.

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Внимательные пользователи увидели пятно под водой, которое очень напоминает через, затаившийся под водой у канадского острова. Некоторые утверждают, что этот череп может быть как-то связан с НЛО, пишет Daily Mail.

Песчаная отмель в форме черепа Фото: Google Maps

Подводную структуру можно обнаружить на северном побережье острова Корморант, который находится невдалеке от северо-восточного побережья Канады. Если смотреть на местность с севера, то песчаная отмель под водой сильно напоминает зловещий череп.

Основатель UFO Sightings Daily Скотт Уоринг, который нашел странной формы отмель, утверждает, что она связана с внеземным разумом.

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“Я считаю, что череп создали древние инопланетные, которые посетили Землю. Они сделали это, чтобы оставить знак для других, который говорит: “Мы были здесь первыми”, - написал Уоринг.

Далеко не все согласны с такими громкими заявлениями, эксперты считают, что у “черепа” есть более простое объяснение.

Найти череп на картах Google Maps можно по названию деревни Алерт-Бэй, единственному поселению на острове. После этого необходимо повернуть карту на 180 градусов, чтобы увидеть череп на мелководье.

Канадский остров, у берегов которого нашли череп Фото: Google Maps

Ученые говорят, что есть причина, почему люди постоянно видят лица или черепа в разных геологических структурах и не только. Когда человек видит сложную структуру с разнообразными узорами, мозг пытается упорядочить динамическую информацию и узоры, превращая в объекты, которые мы можем понять.

“Наша система распознавания лиц развилась, чтобы отлично определять лица. Всегда лучше перестраховаться, увидев лица там где их нет, чем пропустить, к примеру, затаившегося хищника или врага”, - говорит эксперт по восприятию лиц из Университета Линкольна Робин Крамер.

Эксперты называют это явление парейдолией – предвзятым восприятием значимых закономерностей в неодушевленных объектах.

“Парейдолия лиц объясняет, почему мы можем видеть лица в геологических структурах, а также практически во всем остальном”, - добавляет Крамер.

Ученые считают, что мы развили эту чувствительность к лицам, потому что она помогала нашим предкам находить друзей и замечать врагов. Для охотников-собирателей было лучше ненадолго принять куст за животное, чем пропустить подкрадывающегося хищника.

Напомним, на Google Maps заметили "Звездные врата" посреди пустыни. Неизвестный комплекс сооружений, который располагается в 40 км к югу от пирамид Гизы, породил теории заговора о "Звездных вратах" в пустыне.