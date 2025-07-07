На Google Maps знайшли гігантський череп: він дивиться з води біля берегів канадського острова (фото)

За останні роки користувачі Google Maps зробили десятки дивних відкриттів. Одна з останніх таких знахідок може виявитися найдивнішою з усіх.

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Уважні користувачі побачили пляму під водою, яка дуже нагадує череп, що зачаївся під водою біля канадського острова. Дехто стверджує, що цей череп може бути якось пов'язаний з НЛО, пише Daily Mail.

Піщана мілина у формі черепа Фото: Google Maps

Підводну структуру можна виявити на північному узбережжі острова Корморант, що розташований неподалік від північно-східного узбережжя Канади. Якщо дивитися на місцевість з півночі, то піщана мілина під водою дуже нагадує зловісний череп.

Засновник UFO Sightings Daily Скотт Ворінг, який знайшов дивної форми мілину, стверджує, що вона пов'язана з позаземним розумом.

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"Я вважаю, що череп створили стародавні інопланетні, які відвідали Землю. Вони зробили це, щоб залишити знак для інших, який говорить: "Ми були тут першими", — написав Ворінг.

Далеко не всі згодні з такими гучними заявами, експерти вважають, що у "черепа" є більш просте пояснення.

Знайти череп на картах Google Maps можна за назвою села Алерт-Бей, єдиного поселення на острові. Після цього необхідно повернути карту на 180 градусів, щоб побачити череп на мілководді.

Канадський острів, біля берегів якого знайшли череп Фото: Google Maps

Учені кажуть, що є причина, чому люди постійно бачать обличчя або черепи в різних геологічних структурах і не тільки. Коли людина бачить складну структуру з різноманітними візерунками, мозок намагається впорядкувати динамічну інформацію та візерунки, перетворюючи на об'єкти, які ми можемо зрозуміти.

"Наша система розпізнавання облич розвинулася, щоб відмінно визначати обличчя. Завжди краще перестрахуватися, побачивши обличчя там, де їх немає, ніж пропустити, приміром, хижака, що зачаївся, або ворога", — каже експерт зі сприйняття облич з Університету Лінкольна Робін Крамер.

Експерти називають це явище парейдолією — упередженим сприйняттям значущих закономірностей у неживих об'єктах.

"Парейдолія облич пояснює, чому ми можемо бачити обличчя в геологічних структурах, а також практично в усьому іншому", — додає Крамер.

Учені вважають, що ми розвинули цю чутливість до облич, тому що вона допомагала нашим предкам знаходити друзів і помічати ворогів. Для мисливців-збирачів було краще ненадовго прийняти кущ за тварину, ніж пропустити хижака, що підкрадається.

Нагадаємо, на Google Maps помітили "Зоряну браму" посеред пустелі. Невідомий комплекс споруд, який розташовується за 40 км на південь від пірамід Гізи, породив теорії змови про "Зоряну браму" в пустелі.