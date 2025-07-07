100 долларов за полотно: японский стартап создает картины из мозговых волн (фото)

Японский стартап реализовал идею произведений цифрового искусства, созданных на основе мозговых волн. Каждый желающий может прийти в специальное заведение, отсканировать мозговую активность. Волны записываются в течение 100 секунд. После этого картины печатают по запросу покупателей, которые готовы заплатить за них от 100 до 150 долларов.

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Компания BWTC Metaverse Store открыла магазин в центре Токио и продает цифровые картины, созданные на основе мыслей и эмоций людей, рассказали на портале SCMP. Слоган компании — "Покупка мозговых волн" привлекает внимание посетителей, которые охотно покупают необычные произведения. С момента открытия удалось записать "мысли" почти 2 тысяч человек, которые размышляли о поезде, любви, животных, родителях, море и времени.

В статье рассказали об идее предпринимателей, которые хотят показать красоту мозговых волн. Волны имеют художественную ценность и являются не только научными графиками, считают они. Кроме того, стартаперов заинтересовало художественное отображение того, что происходит в человеческой голове. Указывается, что процедура длится 100 секунд и стоит 7 долл. Желающие надевают на себя специальное устройство и "расслабляются". Тем временем устройство сканирует мозг и превращает энцефалограмму в "персонализированное произведение искусства".

Цифровое искусство — устройство для записи мозговых волн Фото: Из открытых источников

Следующий этап — определение цены. Цена зависит от трех факторов: эстетической ценности, уникальности данных и настроения человека, который поделился своими мозговыми волнами. Например, мысли мужчины, который думал о трамвае, оценили в 13 900 иен, и мысли о еде — почти вдвое дешевле (7 810), написало медиа. Кроме мыслей об объектах, прибор может зафиксировать эмоции, а также определенные виды человеческой деятельности (медитацию, чтение, концентрацию).

"Мы превратим данные в изображения и назначим цену для каждого из них. Эти работы будут публично выставлены и проданы", — привели журналистов слова предпринимателей.

Цифровое искусство — принтер для печати картин на основе мозговых волн Фото: Из открытых источников

SCMP рассказало, что компания BWTC проводит специальные выставки цифрового искусства в галереях и отелях Японии и Тайваня. Предприниматели уверяют, что картины интересуют людей: картины покупают, а в сети создаются клубы, в которых сравнивают цифровые записи мыслей.

Цифровое искусство — детали

На портале BWTC можно увидеть цифровое искусство, созданное на основе мозговых волн. Коллекция упорядочена по алфавиту в соответствии с названием объекта или действия. Видим, что картина с мыслями об отце, если ее напечатать в формате А1, будет стоить 18 900 иен (106 долл.). Другой экспонат, картина с мыслями о поезде, обойдется в 25 тыс. иен (около 140 долл.).

Цифровое искусство — картина, на которой зафиксировали мозговые волны о "поезде" Фото: скриншот Цифровое искусство — картина, на которой зафиксировали мозговые волны об "отце" Фото: скриншот

Также есть информация о количестве людей, которые записали мозговые волны для создания картин. По состоянию на публикацию новости — это 1 853 человек. Отмечается, что произведения цифрового искусства доставляются только на территории Японии.

Отметим, осенью 2022 года Фокус писал о произведениях цифрового искусства, созданных алгоритмами искусственного интеллекта Midjourney. Как рассказало издание Vice, американец Джейсон Аллен создал картину с помощью ИИ, а затем отправил ее на художественный конкурс. Искусствоведы не узнали, что работу выполнил компьютер, и Аллен победил, возмутив этим сообщество художников.

Напоминаем, весной 2025 года концептуальный художник Сальваторе Гарау продал особую скульптуру за 18 тыс. долл. и удивил художников, работающих в эпоху цифрового искусства и NFT.