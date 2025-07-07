100 доларів за полотно: японський стартап створює картини з мозкових хвиль (фото)

Японський стартап реалізував ідею творів цифрового мистецтва, створених на основі мозкових хвиль. Кожен бажаючий може прийти у спеціальний заклад, відсканувати мозкову активність. Хвилі записуються протягом 100 секунд. Після цього картини друкують за запитом покупців, які готові сплатити за них від 100 до 150 доларів.

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Компанія BWTC Metaverse Store відкрила магазин у центрі Токіо та продає цифрові картини, створені на основі думок та емоцій людей, розповіли на порталі SCMP. Слоган компанії — "Купівля мозкових хвиль" привертає увагу відвідувачів, які охоче купують незвичні твори. З моменту відкриття вдалось записати "думки" майже 2 тисяч людей, які міркували про поїзд, любов, тварин, батьків, море та час.

У статті розповіли про ідею підприємців, які хочуть показати красу мозкових хвиль. Хвилі мають мистецьку цінність і є не лише науковими графіками, вважають вони. Крім того, стартаперів зацікавило художнє відображення того, що відбувається в людській голові. Вказується, що процедура триває 100 секунд і коштує 7 дол. Бажаючі вдягають на себе спеціальний пристрій і "розслабляються". Тим часом пристрій сканує мозок і перетворює енцефалограму на "персоналізований витвір мистецтва".

Цифрове мистецтво - пристрій для запису мозкових хвиль Фото: З відкритих джерел

Наступний етап — визначення ціни. Ціна залежить від трьох факторів: естетичної цінності, унікальності даних та настрою людини, яка поділилась своїми мозковими хвилями. Наприклад, думки чоловіка, який думав про трамвай, оцінили у 13 900 єн, і думки про їжу — майже удвічі дешевше (7 810), написало медіа. Крім думок про об'єкти, прилад може зафіксувати емоції, а також певні види людської діяльності (медитацію, читання, концентрацію).

"Ми перетворимо дані на зображення та призначимо ціну для кожного з них. Ці роботи будуть публічно виставлені та продані", — навели журналістів слова підприємців.

Цифрове мистецтво - принтер для друку картин на основі мозкових хвиль Фото: З відкритих джерел

SCMP розповіло, що компанія BWTC проводить спеціальні виставки цифрового мистецтва у галереях та готелях Японії і Тайваню. Підприємці запевняють, що картини цікавлять людей: картини купують, а у мережі створюються клуби, в яких порівнюють цифрові записи думок.

Цифрове мистецтво — деталі

На порталі BWTC можна побачити цифрове мистецтво, створене на основу мозкових хвиль. Колекція впорядкована за алфавітом відповідно до назви об'єкта чи дії. Бачимо, що картина з думками про тата, якщо її надрукувати у форматі А1, коштуватиме 18 900 єн (106 дол.). Інший експонат, картина з думками про поїзд, обійдеться у 25 тис. єн (близько 140 дол.).

Цифрове мистецтво - картина, на якій зафіксували мозкові хвилі про "поїзд" Фото: скриншот Цифрове мистецтво - картина, на якій зафіксували мозкові хвилі про "батька" Фото: скриншот

Також є інформація про кількість людей, які записали мозкові хвилі для створення картин. Станом на публікацію новини — це 1 853 осіб. Зауважується, що твори цифрового мистецтва доставляються лише на території Японії.

Зазначимо, восени 2022 року Фокус писав про твори цифрового мистецтва, створені алгоритмами штучного інтелекту Midjourney. Як розповіло видання Vice, американець Джейсон Аллен створив картину за допомогою ШІ, а потім відправив її на мистецький конкурс. Мистецтвознавці не впізнали, що роботу виконав комп'ютер, і Аллен переміг, обуривши цим спільноту художників.

Нагадуємо, весною 2025 року концептуальний художник Сальваторе Гарау продав особливу скульптуру за 18 тис. дол. і здивував митців, які працюють в епоху цифрового мистецтва та NFT.