В Индонезии над вулканом выросла 18-километровая "гора" из дыма и пепла (видео)

На индонезийском острове Флорес над горой Левотоби Лаки Лаки выросла еще одна 18-километровая гора из дыма и пепла. Она появилась в результате извержения вулкана.

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По данным главы геологического агентства Индонезии доктора Мухаммада Вафида, накануне извержения наблюдения показывали, что выбросы белого цвета поднимались на высоту 50–200 метров из кратера, а он сам активно заполнялся лавой, пишет IFL Science.

7 июля произошла “взрывное извержение”, в результате которого в небо поднялось впечатляющее облако пепла. Также извержение сопровождалось громким взрывом и пирокластическими потоками, достигавшими до 5 километров к северу и северо-востоку.

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Завораживающие кадры 18-километрового столба из пепла были снять из близлежащей деревни Навокоте. На видео можно увидеть шлейф вулканического материала, который контрастирует с чистым небом.

К счастью, в результате извержения вулкана никто не пострадал. Местному населению было запрещено приближаться к вулкану на расстояние меньше 7 км, также было рекомендовано носить маски и опасаться вулканических грязевых потоков.

Это уже не первое извержение, которое было зафиксирован на горе Левотоби Лаки Лаки в последнее время. Во время извержения вулкана в ноябре 2024 года погибли около 10 человек. После этого вулкан снова просыпался в марте 2025 года и в июне этого года.

По словам экспертов, вулкан представляет самый высокий уровень опасности с момента своего июньского извержения. Но был ли способ предсказать новое извержение?

Прогноз вулканических извержений является сложной задачей, хотя в недавно собранных данных были некоторые признаки. Данные GPS указали на глубокое внутреннее давление. В это же время, наклономеры – устройства, измеряющие самые незначительные деформации земли, показали, что давление на поверхность возросло из-за поднимающейся магмы.

Такое поверхностное давление сохранялось даже через час после мощного извержения, а наблюдения показали, что это еще не конец. Эксперты предполагают, что магма все еще поднимается к поверхности, так что активность на горе Левотоби Лаки Лаки далека от своего завершения.

Напомним, самый активный скрытый вулкан готовится к извержению. Исследователи не просто обнаружили признаки того, что вулкан вот-вот извергнется, но и спрогнозировали, когда это произойдет.