В Індонезії над вулканом виросла 18-кілометрова "гора" з диму і попелу (відео)

На індонезійському острові Флорес над горою Левотобі Лакі Лакі виросла ще одна 18-кілометрова гора з диму і попелу. Вона з'явилася внаслідок виверження вулкана.

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За даними глави геологічного агентства Індонезії доктора Мухаммада Вафіда, напередодні виверження спостереження показували, що викиди білого кольору піднімалися на висоту 50-200 метрів із кратера, а він сам активно заповнювався лавою, пише IFL Science.

7 липня сталося "вибухове виверження", внаслідок якого в небо піднялася разюча хмара попелу. Також виверження супроводжувалося гучним вибухом і пірокластичними потоками, що досягали до 5 кілометрів на північ і північний схід.

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Кадри 18-кілометрового стовпа з попелу, що зачаровують, були зняті з довколишнього села Навокоте. На відео можна побачити шлейф вулканічного матеріалу, який контрастує з чистим небом.

На щастя, внаслідок виверження вулкана ніхто не постраждав. Місцевому населенню було заборонено наближатися до вулкана на відстань менше ніж 7 км, також було рекомендовано носити маски і побоюватися вулканічних грязьових потоків.

Це вже не перше виверження, яке було зафіксовано на горі Левотобі Лакі Лакі останнім часом. Під час виверження вулкана в листопаді 2024 року загинули приблизно 10 людей. Після цього вулкан знову прокидався в березні 2025 року та в червні цього року.

За словами експертів, вулкан становить найвищий рівень небезпеки з моменту свого червневого виверження. Але чи був спосіб передбачити нове виверження?

Прогноз вулканічних вивержень є складним завданням, хоча в нещодавно зібраних даних були деякі ознаки. Дані GPS вказали на глибокий внутрішній тиск. Водночас нахиломіри — пристрої, що вимірюють найнезначніші деформації землі, — показали, що тиск на поверхню зріс через магму, яка піднімається.

Такий поверхневий тиск зберігався навіть через годину після потужного виверження, а спостереження показали, що це ще не кінець. Експерти припускають, що магма все ще піднімається до поверхні, тож активність на горі Левотобі Лакі Лакі далека від свого завершення.

Нагадаємо, найактивніший прихований вулкан готується до виверження. Дослідники не просто виявили ознаки того, що вулкан ось-ось вивергнеться, а й спрогнозували, коли це станеться.