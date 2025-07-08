На Земле станут короче два дня в июле и один в августе: что происходит с планетой

В ближайшие недели Земля начнет вращаться быстрее обычного, из-за чего некоторые дни в июле и августе станут короче. Это произойдет 9 июля, 22 июля и 5 августа, когда положение Луны повлияет на вращение нашей планеты.

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По словам экспертов, предстоящие три дня будут на 1,3–1,51 миллисекунды короче обычного. Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 86 400 секунд, или 24 часа. Но на это вращение может повлиять ряд факторов, среди которых положение Солнца и Луны, а также изменения в магнитном поле самой Земли и распределение массы по ее поверхности, пишет Live Science.

С самых первых дней существования Земли вращение планеты постепенно замедлялось, из-за чего дни становились длиннее. К примеру, около 1-2 млрд лет назад на Земле день длился всего 19 часов. Такое происходило из-за того, что Луна находилась еще ближе к Земле, чем сейчас. Гравитационное притяжение спутника раскручивало планету как волчок.

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Но по мере удаления Луны, дни на Земле становились все длиннее. Но в 2020 году исследования показали, что Земля вращается быстрее, чем когда-либо с начала наблюдений в 1970-х годах. Самый коротки день из когда-либо зарегистрированных был 5 июля 2024 года, он был короче на 1,66 миллисекунд.

9 июля, 22 июля и 5 августа 2025 года Луна будет находиться на самом дальнем расстоянии от экватора Земли, что изменит воздействие ее гравитационного притяжения на ось нашей планеты. Представьте себе Землю как волчок — если вы обхватите его середину пальцами и раскрутите, он не будет вращаться так быстро, как если бы вы держали его сверху и снизу.

Поэтому вращение Земли становится быстрее по мере приближения Луны к полюсам, что делает земные сутки короче.

Такие изменения весьма предсказуемы, но также существует и менее очевидные причины. К примеру, деятельность человека. В NASA подсчитали, что движение льда и грунтовых вод, связанное с изменением климата, увеличило продолжительность наших суток на 1,33 миллисекунды за столетие в период с 2000 по 2018 год.

На скорость вращения Земли также могут влиять и некоторые отдельные события. В 2011 году землетрясение в Японии сократило сутки на 1,8 микросекунды. По словам геофизика из Ливерпульского университета Ричарда Холма, даже смена сезонов на Земле влияет на продолжительность суток.

“В северном полушарии больше суши, чем в южном Летом на севере деревья покрываются листьями, это означает, что масса перемещается с земли на поверхность — дальше от оси вращения Земли”, - объясняет Холм.

Скорость вращения любого движущегося тела зависит от распределения массы. Когда фигурист вращается на месте, он вращается быстрее, когда его руки прижаты к груди, и замедляется, вытягивая руки. По мере того, как летом масса Земли удаляется от своего ядра, скорость ее вращения должна уменьшаться, поэтому продолжительность дня увеличивается, объяснил Холм.

Эксперт отмечает, что обсуждаемая разница не будет ощутима. Разница, которая действительна будет заметна на Земле, если продолжительность дня станет больше на 0,9 секунды или 900 миллисекунд.

Напомним, на Земле есть конструкция, меняющая вращение планеты. Исследователи утверждают, что человечество уже создало гигантскую плотину, которая меняет вращение Земли.