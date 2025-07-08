На Землі стануть коротшими два дні в липні й один у серпні: що відбувається з планетою

Найближчими тижнями Земля почне обертатися швидше, ніж зазвичай, через що деякі дні в липні та серпні стануть коротшими. Це станеться 9 липня, 22 липня і 5 серпня, коли положення Місяця вплине на обертання нашої планети.

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За словами експертів, майбутні три дні будуть на 1,3-1,51 мілісекунди коротшими за звичайний. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 86 400 секунд, або 24 години. Але на це обертання може вплинути низка чинників, серед яких положення Сонця і Місяця, а також зміни в магнітному полі самої Землі і розподіл маси по її поверхні, пише Live Science.

З найперших днів існування Землі обертання планети поступово сповільнювалося, через що дні ставали довшими. Наприклад, близько 1-2 млрд років тому на Землі день тривав лише 19 годин. Таке відбувалося через те, що Місяць перебував ще ближче до Землі, ніж зараз. Гравітаційне тяжіння супутника розкручувало планету як дзигу.

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Але в міру віддалення Місяця, дні на Землі ставали дедалі довшими. Але у 2020 році дослідження показали, що Земля обертається швидше, ніж будь-коли з початку спостережень у 1970-х роках. Найкоротший день із коли-небудь зареєстрованих був 5 липня 2024 року, він був коротшим на 1,66 мілісекунд.

9 липня, 22 липня і 5 серпня 2025 року Місяць перебуватиме на найдальшій відстані від екватора Землі, що змінить вплив його гравітаційного тяжіння на вісь нашої планети. Уявіть собі Землю як дзиґу — якщо ви обхопите її середину пальцями і розкрутите, вона не буде обертатися так швидко, як якби ви тримали її зверху і знизу.

Тому обертання Землі стає швидшим у міру наближення Місяця до полюсів, що робить земну добу коротшою.

Такі зміни досить передбачувані, але також існують і менш очевидні причини. Наприклад, діяльність людини. У NASA підрахували, що рух льоду і ґрунтових вод, пов'язаний зі зміною клімату, збільшив тривалість наших діб на 1,33 мілісекунди за століття в період з 2000 по 2018 рік.

На швидкість обертання Землі також можуть впливати й деякі окремі події. У 2011 році землетрус у Японії скоротив добу на 1,8 мікросекунди. За словами геофізика з Ліверпульського університету Річарда Холма, навіть зміна сезонів на Землі впливає на тривалість доби.

"У північній півкулі більше суходолу, ніж у південній. Влітку на півночі дерева вкриваються листям, це означає, що маса переміщується з землі на поверхню — далі від осі обертання Землі", — пояснює Холм.

Швидкість обертання будь-якого рухомого тіла залежить від розподілу маси. Коли фігурист обертається на місці, він обертається швидше, коли його руки притиснуті до грудей, і сповільнюється, витягаючи руки. У міру того, як влітку маса Землі віддаляється від свого ядра, швидкість її обертання повинна зменшуватися, тому тривалість дня збільшується, пояснив Холм.

Експерт зазначає, що обговорювана різниця не буде відчутною. Різниця, яка справді буде помітна на Землі, якщо тривалість дня стане більшою на 0,9 секунди або 900 мілісекунд.

Нагадаємо, на Землі є конструкція, що змінює обертання планети. Дослідники стверджують, що людство вже створило гігантську греблю, яка змінює обертання Землі.