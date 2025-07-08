Сироп от кашля тестируют, как лекарство от деменции

Ученые нашли безопасный и доступный препарат, который может замедлять развитие деменции при болезни Паркинсона. Этим препаратом оказался общедоступный препарат от кашля.

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Команда исследователей из Научно-исследовательского института Лоусона провели 12-месячное клиническое исследование лекарства от кашля под названием амброксол. В эксперименте приняли участие 55 пациентов с деменцией, вызванной болезнью Паркинсона. Часть участников получала либо амброксол, либо плацебо. Во время исследования ученые изучали состояние памяти, психиатрические симптомы и маркер повреждения мозга в крови GFAP, пишет New Atlas.

“Наша цель состояла в том, чтобы изменить течение деменции Паркинсона. Это раннее испытание дает надежду и обеспечивает прочную основу для более масштабных исследований”, - говорит руководитель исследования доктор Стивен Пастернак, когнитивный невролог.

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Исследование показало, что амброксол безопасен, хорошо переносится и способен достичь терапевтически значимого эффекта. Иными словами, уровни GFAP в группе амброксола оставались н прежнем месте, а в группе плацебо – росли. Даже те пациенты, у которых были высокорисковые варианты гена GBA1, также продемонстрировали “улучшение когнитивных способностей” при приеме препарата.

“Современные методы лечения болезни Паркинсона и деменции устраняют симптомы, но не останавливают основное заболевание. Эти результаты показывают, что амброксол может защищать функцию мозга, особенно у тех, кто находится в генетической группе риска. Он предлагает многообещающий новый путь лечения, которого в настоящее время мало”, - говорит Пастернак.

Болезнь Паркинсона, как другие виды деменции, сопровождаются потерей памяти, галлюцинациями, спутанностью сознания и перепадами настроения. Примерно у половины всех страдающих болезнью Паркинсона в течение 10 лет развивается связанная с заболеванием деменция.

Также отмечается, что амброксол тестируется в рамках другого исследования болезни Паркинсона, которое связано не с деменцией, а редким генетическим заболеванием – болезнью Гоше. Это исследование находится уже на третьей фазе и его результаты должны опубликовать в этом году.

Пастернак и его команда хотят узнать, как сироп от кашля может поддерживать глюкоцереброзидазу (GCase), важный фермент, вырабатываемый геном GBA1. У людей с болезнью Паркинсона уровень GCase очень низкий, что в свою очередь приводит к накоплению вредных отходов в мозге. Повышение этих уровней помогает смягчить этот процесс и защищает клетки мозга от повреждения.

По словам ученых, этот сироп от кашля широко доступен в Европе, он отпускается без рецепта и помогает от кашля, а также бронхита. Но эти недавние исследования говорят о том, что препарат может иметь более широкое применение, но необходимо собрать больше данных о нем.

Напомним, невролог назвал самую вредную привычку по ночам, которая может привести к слабоумию. Ученые выяснили, что ежедневное засыпание под звук белого шума может обернуться проблемами со здоровьем в будущем. Неврологи говорят, что такая привычка может привести к слабоумию.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.