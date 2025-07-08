Сироп від кашлю тестують, як ліки від деменції

Учені знайшли безпечний і доступний препарат, який може сповільнювати розвиток деменції при хворобі Паркінсона. Цим препаратом виявився загальнодоступний препарат від кашлю.

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Команда дослідників з Науково-дослідного інституту Лоусона провели 12-місячне клінічне дослідження ліків від кашлю під назвою амброксол. В експерименті взяли участь 55 пацієнтів із деменцією, спричиненою хворобою Паркінсона. Частина учасників отримувала або амброксол, або плацебо. Під час дослідження вчені вивчали стан пам'яті, психіатричні симптоми та маркер пошкодження мозку в крові GFAP, пише New Atlas.

"Наша мета полягала в тому, щоб змінити перебіг деменції Паркінсона. Це раннє випробування дає надію і забезпечує міцне підґрунтя для більш масштабних досліджень", — каже керівник дослідження доктор Стівен Пастернак, когнітивний невролог.

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Дослідження показало, що амброксол безпечний, добре переноситься і здатний досягти терапевтично значущого ефекту. Іншими словами, рівні GFAP у групі амброксолу залишалися на колишньому місці, а в групі плацебо — зростали. Навіть ті пацієнти, у яких були високоризикові варіанти гена GBA1, також продемонстрували "поліпшення когнітивних здібностей" під час прийому препарату.

"Сучасні методи лікування хвороби Паркінсона та деменції усувають симптоми, але не зупиняють основне захворювання. Ці результати показують, що амброксол може захищати функцію мозку, особливо у тих, хто перебуває в генетичній групі ризику. Він пропонує багатообіцяючий новий шлях лікування, якого в цей час мало", — говорить Пастернак.

Хвороба Паркінсона, як і інші види деменції, супроводжуються втратою пам'яті, галюцинаціями, сплутаністю свідомості та перепадами настрою. Приблизно у половини всіх, хто страждає на хворобу Паркінсона, протягом 10 років розвивається пов'язана із захворюванням деменція.

Також наголошується, що амброксол тестується в рамках іншого дослідження хвороби Паркінсона, яке пов'язане не з деменцією, а рідкісним генетичним захворюванням — хворобою Гоше. Це дослідження перебуває вже на третій фазі і його результати мають опублікувати цього року.

Пастернак і його команда хочуть дізнатися, як сироп від кашлю може підтримувати глюкоцереброзидазу (GCase), важливий фермент, що виробляється геном GBA1. У людей із хворобою Паркінсона рівень GCase дуже низький, що зі свого боку призводить до накопичення шкідливих відходів у мозку. Підвищення цих рівнів допомагає пом'якшити цей процес і захищає клітини мозку від пошкодження.

За словами вчених, цей сироп від кашлю широко доступний у Європі, він відпускається без рецепта і допомагає від кашлю, а також бронхіту. Але ці недавні дослідження свідчать про те, що препарат може мати більш широке застосування, але необхідно зібрати більше даних про нього.

Нагадаємо, невролог назвав найшкідливішу звичку ночами, яка може призвести до недоумства. Учені з'ясували, що щоденне засинання під звук білого шуму може обернутися проблемами зі здоров'ям у майбутньому. Неврологи кажуть, що така звичка може призвести до недоумства.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.