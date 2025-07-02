Невролог назвав найшкідливішу звичку ночами: може призвести до недоумства

Учені з'ясували, що щоденне засинання під звук білого шуму може обернутися проблемами зі здоров'ям у майбутньому. Неврологи кажуть, що така звичка може призвести до недоумства.

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Доктор Байбінг Чен зізнається, що для кращого сну ночами він і сам використовує популярний пристрій, який називається генератором білого шуму. Але експерт підкреслює, що не використовує свій генератор на повну потужність, пише Express.

"Ви, ймовірно, намагаєтеся заглушити шум транспорту, хропіння вашого партнера або те, як ваш собака облизує лапу о 2-й годині ночі. Але якщо цей звук занадто гучний, це може з часом призвести до пошкодження слуху. І, як я вже згадував у попередніх відео, втрата слуху є одним з основних чинників ризику розвитку деменції в більш пізньому віці", — каже Чен.

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Багато хто вважає, що білий шум абсолютно нешкідливий для людини і допомагає нам швидше заснути і міцніше спати. На даний момент немає прямих доказів, що пов'язують білий шум із підвищеним ризиком деменції. Але деякі дослідження вказують на те, що тривалий вплив шумового забруднення, включно із занадто гучним білим шумом, може бути пов'язаний із підвищеним ризиком виникнення деменції.

Раніше вчені вже попереджали про небезпеку занадто високої гучності в навушниках. Експерти радять встановлювати генератори білого шуму максимум на 50 децибел. Також важливо розміщувати девайси на безпечній відстані від свого ліжка.

Попередні дослідження показали, що генератори білого шуму потрібно встановлювати на відстані щонайменше 30 см для дітей. Також знадобляться подальші дослідження зв'язку між раннім впливом білого шуму і втратою слуху.

Уже давно відомо, що втрата слуху призводить до соціальної ізоляції, а в результаті, до зниження когнітивних здібностей. Ці обидва фактори вважаються головним у проблемі розвитку деменції. Важливо уточнити, що деменція безпосередньо не викликає втрату слуху, але це може підвищити ризик розвитку цього захворювання.

Дані Товариства хвороби Альцгеймера говорять про те, що люди з проблемами зі слухом у період з 40-65 років схильні до більшого ризику розвитку деменції. Сама по собі втрата слуху також може бути ранньою ознакою цього захворювання.

"Багато людей починають втрачати слух із віком, хоча спочатку вони можуть цього не помічати. Щоб знизити ризик деменції, вкрай важливо перевіряти слух. Є деякі докази того, що використання слухових апаратів може знизити ризик деяких аспектів зниження когнітивних здібностей", — додає експерт.

Білий шум — це тип "широкосмугового шуму", який охоплює всі чутні людським вухом частоти. Шипіння статики неналаштованого радіо або телевізора і тихе гудіння вентилятора зазвичай вважаються білим шумом.

Дослідження з приводу ефективності білого шуму досі залишаються досить неоднозначними. Деякі експерименти продемонстрували, що білий шум допомагає новонародженим дітям швидше засинати, такий самий ефект спостерігається й у дорослих, які живуть, приміром, у галасливих районах Нью-Йорка.

Водночас інші дослідження показали, що білий шум заважає деяким людям заснути. Такі суперечливі дані дають змогу припустити, що переваги білого шуму можуть залежати від особистих уподобань і конкретних обставин.

Нагадаємо, вчені розповіли про те, чому ми часто бачимо сни. Навіть якщо вранці нам складно пригадати, чи снилося нам щось вночі, наука стверджує, що сни — це постійний наш супутник і щоночі ми бачимо їх по дві години.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.