Невролог назвал самую вредную привычку по ночам: может привести к слабоумию

Ученые выяснили, что ежедневное засыпание под звук белого шума может обернуться проблемами со здоровьем в будущем. Неврологи говорят, что такая привычка может привести к слабоумию.

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Доктор Байбинг Чен признается, что для лучшего сна по ночам он и сам использует популярное устройство, называемое генератором белого шума. Но эксперт подчеркивает, что не использует свой генератор на полную мощность, пишет Express.

“Вы, вероятно, пытаетесь заглушить шум транспорта, храп вашего партнера или то, как ваша собака облизывает лапу в 2 часа ночи. Но если этот звук слишком громкий, это может со временем привести к повреждению слуха. И, как я уже упоминал в предыдущих видео, потеря слуха является одним из основных факторов риска развития деменции в более позднем возрасте”, - говорит Чен.

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Многие считают, что белый шум абсолютно безвреден для человека и помогает нам быстрее заснуть и крепче спать. На данные момент нет прямых доказательств, связывающих белый шум с повышенным рисском деменции. Но некоторые исследования указывают на то, что длительное воздействие шумового загрязнения, включая слишком громкий белый шум, может быть связано с повышенным риском возникновения деменции.

Ранее ученые уже предупреждали об опасности слишком высокой громкости в наушниках. Эксперты советуют устанавливать генераторы белого шума максимум на 50 децибел. Также важно размещать девайсы на безопасном расстоянии от своей кровати.

Предыдущие исследования показали, что генераторы белого шума нужно устанавливать на расстоянии не менее 30 см для детей. Также понадобятся дальнейшие исследования связи между ранним воздействием белого шума и потерей слуха.

Уже давно известно, что потеря слуха приводит к социальной изоляции, а в результате, к снижению когнитивных способностей. Эти оба фактора считаются главным в проблеме развития деменции. Важно уточнить, что деменция напрямую не вызывает слух потеря слуха, но это может повысить риск развития этого заболевания.

Данные Общества болезни Альцгеймера говорят о том, что люди с проблемами со слухом в период с 40-65 лет подвержены большему риску развития деменции. Сама по себе потеря слуха также может быть ранним признаком этого заболевания.

“Многие люди начинают терять слух с возрастом, хотя изначально они могут этого не замечать. Чтобы снизить риск деменции, крайне важно проверять слух. Есть некоторые доказательства того, что использование слуховых аппаратов может снизить риск некоторых аспектов снижения когнитивных способностей”, - добавляет эксперт.

Белый шум – это тип “широкополосного шума”, который охватывает все слышимые человеческим ухом частоты. Шипение статики ненастроенного радио или телевизора и тихое гудение вентилятора обычно считаются белым шумом.

Исследования по поводу эффективности белого шума до сих остаются достаточно неоднозначными. Некоторые эксперименты продемонстрировали, что белый шум помогает новорожденным детям быстрее засыпать, такой же эффект наблюдается и у взрослых, которые живут, к примеру, в шумных районах Нью-Йорка.

В это же время другие исследования показали, что белый шум мешает некоторым людям заснуть. Такие противоречивые данные позволяют предположить, что преимущества белого шума могут зависеть от личных предпочтений и конкретных обстоятельств.

Напомним, ученые рассказали о том, почему мы часто видим сны. Даже если утром нам сложно вспомнить снилось ли нам что-то ночью, наука утверждает, что сны это постоянный наш спутник и каждую ночь мы видим их по два часа.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.