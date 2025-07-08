В небе на Земле более 200 млн лет назад летали родственники крокодилов (фото)
Найден новый вид птерозавров, который жил на Земле более 200 млн лет назад. По словам ученых, они были летающими рептилиями, которые делили планету с динозаврами.
Часть челюсти древнего существа была найдена в Аризоне еще 14 лет назад, но методы сканирования показали детали, указавшие, что кость принадлежит к новому для науки виду. Открытие сделала исследовательская группа под руководством ученых из Национального музея естественной истории Смитсоновского института в Вашингтоне, пишет BBC.
Найденная рептилия была названа Eotephradactylus mcintireae, что означает “богиня рассвета с крыльями из пепла”. Это название является своеобразной отсылкой к вулканическому пеплу, который помог сохранить ее кости в древнем русле реки.
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Ученые полагают, что столкнулись с останками самого раннего птерозавра в Северной Америке, возраст которого составляет около 209 млн лет.
“Кости триасовых птерозавров маленькие, тонкие и часто полые, поэтому они разрушаются до того, как окаменеют”, - говорят авторы исследования, во главе с доктором Клигманом.
Окаменелые останки были найдены в среди древних скал в национальном парке Петрифайд-Форест. Больше 200 лет назад в этом районе протекала реке, а слои осадка на ее дне сохраняли кости и чешую разных существ.
Эта река текла как раз через центр суперконтинента Пангея, который потом распался на континенты, известные человечеству.
Изучение зубов птерозавров также дало подсказки о том, чем могла питаться крылатая рептилия размером с чайку.
“У них необычно высокая степень износа на кончиках. Возможно, этот вид питался твердыми частями тела”, - говорит Клигман.
Скорее всего, добычей птерозавра были примитивные виды рыб, чьи тела были покрыты панцирем из костяных чешуек.
Напомним, ученые выяснили, были ли у птерозавров перья. Новое исследование показало, что у птерозавров были перья более 100 млн лет назад.