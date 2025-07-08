У небі на Землі понад 200 млн років тому літали родичі крокодилів (фото)

Знайдено новий вид птерозаврів, який жив на Землі понад 200 млн років тому. За словами вчених, вони були літаючими рептиліями, які ділили планету з динозаврами.

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Частину щелепи стародавньої істоти було знайдено в Аризоні ще 14 років тому, але методи сканування показали деталі, які вказали, що кістка належить до нового для науки виду. Відкриття зробила дослідницька група під керівництвом учених із Національного музею природної історії Смітсонівського інституту у Вашингтоні, пише BBC.

Знайдену рептилію назвали Eotephradactylus mcintireae, що означає "богиня світанку з крилами з попелу". Ця назва є своєрідним відсиланням до вулканічного попелу, який допоміг зберегти її кістки в стародавньому руслі річки.

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Учені вважають, що зіткнулися з рештками найранішого птерозавра в Північній Америці, вік якого становить близько 209 млн років.

Скам'янілі рештки літаючої рептилії Фото: Suzanne McIntire

"Кістки тріасових птерозаврів маленькі, тонкі й часто порожнисті, тому вони руйнуються до того, як скам'яніють", — кажуть автори дослідження, на чолі з доктором Клігманом.

Скам'янілі рештки були знайдені серед стародавніх скель у національному парку Петріфайд-Форест. Понад 200 років тому в цьому районі протікала річка, а шари осаду на її дні зберігали кістки і луску різних істот.

Ця річка текла якраз через центр суперконтиненту Пангея, який потім розпався на континенти, відомі людству.

Вивчення зубів птерозаврів також дало підказки про те, чим могла харчуватися крилата рептилія розміром з чайку.

"У них незвично високий ступінь зносу на кінчиках. Можливо, цей вид харчувався твердими частинами тіла", — каже Клігман.

Найімовірніше, здобиччю птерозавра були примітивні види риб, чиї тіла були вкриті панциром із кістяних лусочок.

Нагадаємо, вчені з'ясували, чи було у птерозаврів пір'я. Нове дослідження показало, що у птерозаврів було пір'я понад 100 млн років тому.