Ученые раскрыли генетический секрет: люди смогут восстанавливать поврежденные части тела

Китайские ученые обнаружили генетический переключатель, который позволил восстановить поврежденное ухо у мышей. Результаты этого исследования однажды могут помочь и людям.

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Ученые из Национального института биологических наук в Пекине, Китай, успешно восстановили поврежденные наружные уши у мышей благодаря тому, что они обнаружили генетический переключатель для регенерации органов. Это означает, что он присутствовать и в других органах, и не только у мышей, но и у людей. Таким образом исследование, опубликованное в журнале Science, дает надежду на то, что люди однажды также смогут восстанавливать свои поврежденные органы, Interesting Engineering.

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Ученые выяснили, что неспособность мышей к регенерации была вызвана тем, что они не могут вырабатывать достаточное количество ретиноевой кислоты, производного витамина А, которая играет важную роль в развитии клеток и восстановлении тканей. Ученые выяснили, что дефицит ретиноевой кислоты не позволил мышам регенерировать ушную раковину, то есть наружное ухо.

Ученые смогли возобновить регенерацию уха мыши, включив "эволюционно отключенный генетический переключатель", что привело к полному восстановлению утраченных тканей уха и даже хряща. По словам ученых, понимание того, как животные приобрели или потеряли способность к регенерации в ходе эволюции, может дать новые знания для развития регенеративной медицины.

Авторы исследования выяснили, что если добавить ретиноевую кислоту или активировать нужный фермент, ограничивающий скорость синтеза ретиноевой кислоты, то это приводит к активации регенерации тканей. Исследователи обнаружили, что они могут активировать регенерацию ушной ткани у мышей, либо путем внешнего введения ретиноевой кислоты, либо путем активации гена Aldh1a2.

Ученые выяснили, что неспособность мышей к регенерации была вызвана тем, что они не могут вырабатывать достаточное количество ретиноевой кислоты Фото: interestingengineering.com

Ученые не просто так выбрали главной целью для восстановления наружное ухо мышей. Хотя оно содержит разнообразные ткани, кожу, хрящи, мышцы и жир, оно проще внутренних органов и с ним легче работать.

В ходе исследования ученые использовали новую технологию для определения местоположения изменений типа клеток в процессе заживления ран в разные моменты времени и для понимания механизмов, лежащих в основе регенерации тканей.

Изначально ученые тестировали многие гены, и только после многих проб и ошибок обнаружили ген, который кодирует фермент для синтеза ретиноевой кислоты. Теперь исследователи работают над выявлением генов, которые могут включать генетический переключатель регенерации в разных органах.

Ученые предупредили, что достижение регенерации органов человека — это долгий и сложный процесс. Основными препятствиями являются огромные различия в размерах и сложности между органами мыши и человека. Но исследователи не оставляют надежду на то, что однажды люди смогут восстанавливать свои органы благодаря таким же генетическим переключателям.

Как уже писал Фокус, другое исследование показало, что люди могут восстанавливать свои конечности, ведь в нашем теле есть необходимые для этого компоненты.

Также Фокус писал о том, что воды Антарктиды меняются не так, как считалось и часть нашей планеты может затонуть. Ученые обнаружили, что вопреки климатическим моделям, вода в океане, омывающем Антарктиду, становится соленой, что провоцирует выбросы большего количества тепла. Это может привести к дальнейшему глобальному потеплению и быстрому повышению уровня моря.