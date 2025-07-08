Учені розкрили генетичний секрет: люди зможуть відновлювати пошкоджені частини тіла

Китайські вчені виявили генетичний перемикач, який дав змогу відновити пошкоджене вухо у мишей. Результати цього дослідження одного разу можуть допомогти і людям.

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Учені з Національного інституту біологічних наук у Пекіні, Китай, успішно відновили пошкоджені зовнішні вуха у мишей завдяки тому, що вони виявили генетичний перемикач для регенерації органів. Це означає, що він присутній і в інших органах, і не тільки у мишей, а й у людей. Таким чином дослідження, опубліковане в журналі Science, дає надію на те, що люди одного разу також зможуть відновлювати свої пошкоджені органи, Interesting Engineering.

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Учені з'ясували, що нездатність мишей до регенерації була спричинена тим, що вони не можуть виробляти достатню кількість ретиноєвої кислоти, похідного вітаміну А, яка відіграє важливу роль у розвитку клітин і відновленні тканин. Вчені з'ясували, що дефіцит ретиноєвої кислоти не дозволив мишам регенерувати вушну раковину, тобто зовнішнє вухо.

Вчені змогли відновити регенерацію вуха миші, увімкнувши "еволюційно відключений генетичний перемикач", що призвело до повного відновлення втрачених тканин вуха і навіть хряща. За словами вчених, розуміння того, як тварини набули або втратили здатність до регенерації під час еволюції, може дати нові знання для розвитку регенеративної медицини.

Автори дослідження з'ясували, що якщо додати ретиноєву кислоту або активувати потрібний фермент, що обмежує швидкість синтезу ретиноєвої кислоти, то це призводить до активації регенерації тканин. Дослідники виявили, що вони можуть активувати регенерацію вушної тканини у мишей, або шляхом зовнішнього введення ретиноєвої кислоти, або шляхом активації гена Aldh1a2.

Учені з'ясували, що нездатність мишей до регенерації була викликана тим, що вони не можуть виробляти достатню кількість ретиноєвої кислоти Фото: interestingengineering.com

Учені не просто так обрали головною ціллю для відновлення зовнішнє вухо мишей. Хоча воно містить різноманітні тканини, шкіру, хрящі, м'язи та жир, воно простіше за внутрішні органи і з ним легше працювати.

Під час дослідження вчені використовували нову технологію для визначення місця розташування змін типу клітин у процесі загоєння ран у різні моменти часу і для розуміння механізмів, що лежать в основі регенерації тканин.

Спочатку вчені тестували багато генів, і тільки після багатьох спроб і помилок виявили ген, який кодує фермент для синтезу ретиноєвої кислоти. Тепер дослідники працюють над виявленням генів, які можуть вмикати генетичний перемикач регенерації в різних органах.

Учені попередили, що досягнення регенерації органів людини — це довгий і складний процес. Основними перешкодами є величезні відмінності в розмірах і складності між органами миші та людини. Але дослідники не полишають надії на те, що одного разу люди зможуть відновлювати свої органи завдяки таким самим генетичним перемикачам.

Як уже писав Фокус, інше дослідження показало, що люди можуть відновлювати свої кінцівки, адже в нашому тілі є необхідні для цього компоненти.

Також Фокус писав про те, що води Антарктиди змінюються не так, як вважалося і частина нашої планети може затонути. Вчені виявили, що всупереч кліматичним моделям, вода в океані, що омиває Антарктиду, стає солоною, що провокує викиди більшої кількості тепла. Це може призвести до подальшого глобального потепління і швидкого підвищення рівня моря.