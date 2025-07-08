Води Антарктиди змінюються не так, як вважалося: частина нашої планети може затонути

Учені виявили, що всупереч кліматичним моделям, вода в океані, що омиває Антарктиду, стає солоною, що провокує викиди більшої кількості тепла. Це може призвести до подальшого глобального потепління і швидкого підвищення рівня моря.

Related video

Як показало дослідження вчених з Університету Саутгемптона, Велика Британія, Південний океан, води якого омивають Антарктиду, за останні 10 років втратив величезну кількість морського льоду. Ця кількість еквівалентна площі Гренландії. Раніше вчені вважали, що танення морського льоду робить поверхню океану більш прісною, що допомагає сформуватися новому льоду. Але нове відкриття показує, що океан насправді стає більш солоним і це може назавжди змінити клімат на Землі в гірший бік, пише Earth.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені провели аналіз даних про солоність Південного океану за допомогою приладів на борту супутника SMOS Європейського космічного агентства. З'ясувалося, що поверхневі води Антарктиди стають більш солоними.

Але раніше поверхневі води в Південному океані ставали прісними, коли морський лід танув, що призводило до появи нового льоду. Коли поверхня океану прісна і холодна, під нею ховається тепліша і солоніша вода. Тобто лід і прісна вода утримують вихід тепла з глибин океану в атмосферу. Але тепер більш солоні поверхневі води дають змогу теплу з глибини підніматися швидше, що призводить до більш швидкого танення морського льоду, а також це не дає змоги йому знову утворитися, кажуть учені.

Південний океан, води якого омивають Антарктиду, за останні 10 років втратив величезну кількість морського льоду Фото: Shutterstock

Кліматичні моделі показували, що танення льоду має призводити до опріснення верхніх шарів океану, але виявилося, що це не так. За словами вчених, Південний океан змінюється не так, як передбачалося, і це може призвести до негативних наслідків, які зачеплять усі регіони планети.

Учені вважають, що ми вже можемо перебувати поруч із точкою неповернення, коли глобальний вимір клімату вже неможливо буде зупинити. Що менше морського льоду утворюється в океані, то більше вода поглинає тепла і випускає його назад в атмосферу. Таким чином посилюється глобальне потепління, яке може призвести до дуже швидкого збільшення рівня моря, а отже багато регіонів планети опиняться під загрозою затоплення.

Також існує пряма загроза для дикої природи. Пінгвіни, тюлені та інші види, яким для виживання необхідний морський лід, втрачають своє середовище проживання.

Як уже писав Фокус, танення льодовиків може спричинити глобальну катастрофу. Вчені з'ясували, що танення льодовиків може призвести до більш масштабних і частих вивержень вулканів по всьому світу. Це зі свого боку призведе до подальшої зміни клімату на всій планеті.

Також Фокус писав про те, що інше дослідження показало, що крихітна тварина, яку часто продають як корм для акваріумів, захищає Землю від глобального потепління. Ці істоти здійснюють по-справжньому епічну міграцію.