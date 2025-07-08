Танення льодовиків може спричинити глобальну катастрофу: названо країни, які постраждають

Учені з'ясували, що танення льодовиків може призвести до масштабніших і частіших вивержень вулканів по всьому світу. Це зі свого боку призведе до подальшої зміни клімату на всій планеті.

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Сотні вулканів в Антарктиді, Росії, Новій Зеландії та Північній Америці перебувають під льодовиками. У міру підвищення глобальної температури крижані щити тануть і, як вважають учені, вулкани під ними будуть виробляти більше вивержень. У результаті на планеті спочатку може настати глобальне похолодання, а потім надзвичайно сильна спека, вважають вчені з Вісконсинського університету в Мадісоні, США, пише Live Science.

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За словами авторів дослідження, льодовики пригнічують обсяг вивержень вулканів під ними. Але оскільки льодовики тануть через зміну клімату, то ці вулкани будуть вивергатися частіше й інтенсивніше. Коли лід відступає, підземні гази і магма розширюються, що призводить до підвищення тиску, який підживлює вибухові виверження.

Щоб вивчити небезпеку, яку становлять для планети вулкани, що ховаються під льодовиками, вчені вивчили шість вулканів, розташованих на півдні Чилі, і те, як вони відреагували на танення Патагонського льодовикового щита тисячі років тому.

Для цього вчені використовували радіоактивний розпад аргону, який виділяється під час вивержень, як геологічний годинник, а також кристали, що утворюються всередині магматичних порід, викинутих також під час виверження. Таким чином дослідники змогли визначити вулканічну активність та її зв'язок з льодовиками, що розтанули.

Дослідження показало, що в період між 26 000 і 18 000 років тому, під час піку останнього льодовикового періоду, льодовики стримували величезний обсяг вивержень. Через це утворився великий резервуар із магми під льодовиками. Коли останні розтанули відбулися масштабні виверження.

За словами вчених, зараз під льодом по всьому світу знаходиться 245 потенційно активних вулканів. Найбільше занепокоєння викликають ті вулкани, які розташовані під льодовиками, що тануть, в Антарктиді, Північній Америці, Новій Зеландії та Росії. Саме там можуть статися масштабні виверження вулканів через зникнення льоду.

Коли відбувається виверження вулканів, то в атмосферу потрапляють сульфатні аерозолі, які відбивають сонячне світло назад у космос. У минулому, як показало дослідження, це призвело до глобального похолодання. Але в довгостроковій перспективі парникові гази з цих вулканів призведуть до прискорення зміни клімату.

За словами вчених, численні виверження можуть призвести спочатку до короткочасного похолодання, а потім, після накопичення парникових газів, відбудеться ще більше підвищення глобальної температури. А це своєю чергою призведе до ще більшого танення льодовиків, що спровокує ще масштабніші виверження. У підсумку на планету може чекати глобальна катастрофа.

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