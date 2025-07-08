Таяние ледников может вызвать глобальную катастрофу: названы страны, которые пострадают

Ученые выяснили, что таяние ледников может привести к более масштабным и частым извержениям вулканов по всему миру. Это в свою очередь приведет к дальнейшему изменению климата на всей планете.

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Сотни вулканов в Антарктиде, России, Новой Зеландии и Северной Америке находятся под ледниками. По мере повышения глобальной температуры ледяные щиты тают и, как считают ученые, вулканы под ними будут производить больше извержений. В результате на планете сначала может наступить глобальное похолодание, а затем чрезвычайно сильная жара, считают ученые из Висконсинского университета в Мадисоне, США, пишет Live Science.

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По словам авторов исследования ледники подавляют объем извержений вулканов под ними. Но поскольку ледники тают из-за изменения климата, то эти вулканы будут извергаться чаще и более интенсивно. Когда лед отступает, подземные газы и магма расширяются, что приводит к повышению давления, которое подпитывает взрывные извержения.

Чтобы изучить опасность, которую представляют для планеты вулканы, которые скрываются под ледниками, ученые изучили шесть вулканов, расположенных на юге Чили и то, как они отреагировали на таяние Патагонского ледникового щита тысячи лет назад.

Для этого ученые использовали радиоактивный распад аргона, который выделяется во время извержений, в качестве геологических часов, а также кристаллы, образующиеся внутри магматических пород, выброшенных также во время извержения. Таким образом исследователи смогли определить вулканическую активность и ее связь с растаявшими ледниками.

Исследование показало, что в период между 26 000 и 18 000 лет назад, во время пика последнего ледникового периода, ледники сдерживали огромный объем извержений. Поэтому образовался большой резервуар из магмы под ледниками. Когда последние растаяли произошли масштабные извержения.

По словам ученых, сейчас подо льдом по всему миру находится 245 потенциально активных вулканов. Наибольшее беспокойство вызывают те вулканы, которые находятся под тающими ледниками в Антарктиде, Северной Америке, Новой Зеландии и России. Именно там могут произойти масштабные извержения вулканов из-за исчезновения льда.

Когда происходит извержение вулканов то в атмосферу попадают сульфатные аэрозоли, которые отражают солнечный свет обратно в космос. В прошлом, как показало исследование, это привело к глобальному похолоданию. Но в долгосрочной перспективе парниковые газы из этих вулканов приведут к ускорению изменения климата.

По словам ученых, многочисленные извержения могут привести сначала к кратковременному похолоданию, а затем после накопления парниковых газов, произойдет еще большее повышение глобальной температуры. А это в свою очередь приведет к еще большему таянию ледников, что спровоцирует еще более масштабные извержения. В итоге планету может ожидать глобальная катастрофа.

Как уже писал Фокус, на Земле станут короче два дня в июле и один в августе. В ближайшие недели Земля начнет вращаться быстрее обычного, из-за чего некоторые дни в июле и августе станут короче. Это произойдет 9 июля, 22 июля и 5 августа, когда положение Луны повлияет на вращение нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что Lockheed Martin может спасти от гибели важнейшую миссию NASA на Марс за 3 миллиарда долларов.