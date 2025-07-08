Воды Антарктиды меняются не так, как считалось: часть нашей планеты может затонуть

Ученые обнаружили, что вопреки климатическим моделям, вода в океане, омывающем Антарктиду, становится соленой, что провоцирует выбросы большего количества тепла. Это может привести к дальнейшему глобальному потеплению и быстрому повышению уровня моря.

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Как показало исследование ученых из Университета Саутгемптона, Великобритания, Южный океан, воды которого омывают Антарктиду, за последние 10 лет потерял огромное количество морского льда. Это количество эквивалентно площади Гренландии. Раньше ученые считали, что таяние морского льда делает поверхность океана более пресной, что помогает сформироваться новому льду. Но новое открытие показывает, что океан на самом деле становится более соленым и это может навсегда изменить климат на Земле в худшую сторону, пишет Earth.

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Ученые провели анализ данных о солености Южного океана с помощью приборов на борту спутника SMOS Европейского космического агентства. Выяснилось, что поверхностные воды Антарктиды становятся более солеными.

Но ранее поверхностные воды в Южном океане становились пресными, когда морской лед таял, что приводило к появлению нового льда. Когда поверхность океана пресная и холодная, под ней скрывается более теплая и соленая вода. То есть лед и пресная вода удерживают выход тепла из глубин океана в атмосферу. Но теперь более соленые поверхностные воды позволяют теплу из глубины подниматься быстрее, что приводит к более быстрому таянию морского льда, а также это не позволяет ему снова образоваться, говорят ученые.

Южный океан, воды которого омывают Антарктиду, за последние 10 лет потерял огромное количество морского льда Фото: Shutterstock

Климатические модели показывали, что таяние льда должно приводит к опреснению верхних слоев океана, но оказалось, что это не так. По словам ученых, Южный океан меняется не так, как предполагалось и это может привести к негативным последствиям, которые коснутся всех регионов планеты.

Ученые считают, что мы уже можем находиться рядом с точкой невозврата, когда глобальное измерение климата уже невозможно будет остановить. Чем меньше морского льда образуется в океане, тем больше вода поглощает тепла и выпускает его обратно в атмосферу. Таким образом усиливается глобальное потепление, которое может привести к очень быстрому увеличению уровня моря, а значит многие регионы планеты окажутся под угрозой затопления.

Также существует прямая угроза для дикой природы. Пингвины, тюлени и другие виды, которым для выживания необходим морской лед, теряют свою среду обитания.

Как уже писал Фокус, таяние ледников может вызвать глобальную катастрофу. Ученые выяснили, что таяние ледников может привести к более масштабным и частым извержениям вулканов по всему миру. Это в свою очередь приведет к дальнейшему изменению климата на всей планете.

Также Фокус писал о том, что другое исследование показало, что крошечное животное, которое часто продают как корм для аквариумов, защищает Землю от глобального потепления. Эти существа совершают по-настоящему эпическую миграцию.