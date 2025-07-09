Шимпанзе запустили модный тренд, засовывая травинки в уши и кое-куда еще (фото)

Шимпанзе в неволе начали массово засовывать травинки в уши и между ягодиц, что ученые назвали необычной модной тенденцией в животном мире. Исследователи подчеркивают, что такое поведение приматов не имеет никакой физической или медицинской цели.

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Несмотря на то, что такие действия абсолютно бессмысленны в практичном плане, новая модная тенденция распространяется от одного шимпанзе к другому. Такое поведение среди шимпанзе было замечено еще в 2014 году. Тогда такой модной тенденции следовал только один шимпанзе, живущий в приюте для диких животных Чимфунши в Замбии, пишет Live Science.

Теперь же другая группа из заповедника переняла эту привычку и усовершенствовала ее, вставив травинку между ягодиц.

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Исследователи подчеркивают, что две группы шимпанзе никак не контактируют друг с другом, но у них одни и те же смотрители. Ученые предполагают, что такое поведение могло появиться, когда шимпанзе начали копировать своих опекунов, а потом распространилась на другие группы, постепенно изменяясь.

Шимпанзе с травинкой в ухе Фото: Jake Brooker/Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust

“Опекуны признались, что иногда брали травинку или спичку, чтобы почесать в ухе”, - говорит руководитель исследования Эдвин ван Леувен.

Не секрет, что социальный животные, такие как шимпанзе, часто копируют поведение друг друга. Но такие тенденции в животном мире зачастую связаны с новым методом поиска пищи или навыками выживания. Крайне редко такое поведение появляется без очевидной выгоды.

Ранее в 2010 году самка шимпанзе Джули впервые украсила своего ухо травинкой. Она постоянно клала травинки в уши и оставляли их там. Самка умерла в 2013 году, но по даже после ее смерти члены ее группы продолжили тренд. Вторая группа затем начала демонстрировать это поведение в 2023 году.

Ученые считают, что отчасти свою роль в этом модном тренде сыграла неволя, в которой содержатся наблюдаемые шимпанзе. Дело в том, что в дикой природе животные заняты поиском пищи и решением других трудностей, тогда как у шимпанзе в неволе больше свободного времени. Им не нужно тратить время на поиски пищи или убежища.

Пока ученые не знают, что именно означают для шимпанзе эти травинки, но предполагают, что такое поведение может укреплять социальные связи.

“Это может служить социальной цели. Копируя чье-то поведение, вы показываете, что замечаете и, возможно, даже симпатизируете этому человеку. Таким образом, это может способствовать укреплению социальных связей и формированию чувства принадлежности к группе, как это происходит у людей”, - подытожили эксперты.

Напомним, шимпанзе в очередной раз удивили ученых. Исследователи впервые в истории подтвердили заразное мочеиспускание у животных — авторы назвали результат своей работы неожиданным и захватывающим.