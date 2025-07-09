Шимпанзе запустили модний тренд, засовуючи травинки у вуха і подекуди ще (фото)

Шимпанзе в неволі почали масово засовувати травинки до вух і між сідниць, що вчені назвали незвичною модною тенденцією у тваринному світі. Дослідники наголошують, що така поведінка приматів не має жодної фізичної чи медичної мети.

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Незважаючи на те, що такі дії абсолютно безглузді в практичному плані, нова модна тенденція поширюється від одного шимпанзе до іншого. Таку поведінку серед шимпанзе було помічено ще в 2014 році. Тоді такої модної тенденції дотримувався тільки один шимпанзе, що живе в притулку для диких тварин Чімфунші в Замбії, пише Live Science.

Тепер же інша група із заповідника перейняла цю звичку і вдосконалила її, вставивши травинку між сідниць.

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Дослідники наголошують, що дві групи шимпанзе ніяк не контактують одна з одною, але в них одні й ті самі доглядачі. Вчені припускають, що така поведінка могла з'явитися, коли шимпанзе почали копіювати своїх опікунів, а потім поширилася на інші групи, поступово змінюючись.

Шимпанзе з травинкою у вусі Фото: Jake Brooker/Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust

"Опікуни зізналися, що іноді брали травинку або сірник, щоб почухати у вусі", — каже керівник дослідження Едвін ван Леувен.

Не секрет, що соціальні тварини, такі як шимпанзе, часто копіюють поведінку одна одної. Але такі тенденції у тваринному світі часто пов'язані з новим методом пошуку їжі або навичками виживання. Вкрай рідко така поведінка з'являється без очевидної вигоди.

Раніше 2010 року самка шимпанзе Джулі вперше прикрасила своє вухо травинкою. Вона постійно клала травинки у вуха і залишали їх там. Самка померла у 2013 році, але навіть після її смерті члени її групи продовжили тренд. Друга група потім почала демонструвати цю поведінку у 2023 році.

Вчені вважають, що частково свою роль у цьому модному тренді зіграла неволя, в якій утримують спостережуваних шимпанзе. Річ у тім, що в дикій природі тварини зайняті пошуком їжі та вирішенням інших труднощів, тоді як у шимпанзе в неволі більше вільного часу. Їм не потрібно витрачати час на пошуки їжі або притулку.

Поки вчені не знають, що саме означають для шимпанзе ці травинки, але припускають, що така поведінка може зміцнювати соціальні зв'язки.

"Це може слугувати соціальній меті. Копіюючи чиюсь поведінку, ви показуєте, що помічаєте і, можливо, навіть симпатизуєте цій людині. Таким чином, це може сприяти зміцненню соціальних зв'язків і формуванню почуття приналежності до групи, як це відбувається у людей", — підсумували експерти.

Нагадаємо, шимпанзе вкотре здивували вчених. Дослідники вперше в історії підтвердили заразне сечовипускання у тварин — автори назвали результат своєї роботи несподіваним і захопливим.