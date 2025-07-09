Звук умирающего в Альпах ледника может заставить плакать кого угодно (видео)

Исследователи записали звуки тающего ледника в Швейцарских Альпах в рамках проекта “Плачущий ледник”. Звуки умирающего ледника были названы одной из самых печальных мелодий.

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Проект “Плачущий ледник” был осуществлен французским саунд-художником Людвигом Бергером. Он записал звуки, которые издает ледник Мортерач, расположенный в верхней части Швейцарских Альп. Звуковая дорожка по сути, документирует последние вздохи ледяного гиганта, пишет Futurism.

На записи слышны не только потоки талой воды, но и скрип, а также треск, который в некоторые моменты похожи на шум деревьев. Также на аудиодорожке присутствуют хлопки, которые издают маленькие пузырьки внутри тающего ледника, которым по словам Бергера, могут быть сотни, а то и тысячи лет.

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Первоначальная суета сменяется унынием, когда ледник начинает издавать звуки, похожие на стоны. К этому времени, отмечает Бергер, понимаешь насколько печальна вся мелодия.

“Чем живее кажется ледник, тем быстрее он на самом деле умирает”, - говорит Бергер.

Документальный фильм длится немного меньше 10 минут. Также был выпущен отдельный трек, который записал таяние того же ледника, но с помощью других инструментов.

В качестве композиторов указаны Бергер и “Vadret da Morteratsch” (швейцарский вариант названия ледника). В треке также запечатлен симфонический монолог древнего сооружения, всё быстрее и быстрее сливающегося с окружающим его холодным морем.

Как и любая хорошая симфоническая трагедия, “Плачущий ледник” был смонтирован так, чтобы передать повествование. От тихого, жизнерадостного вступления до драматической развязки и медитативного заключения, этот проект задокументировал нечто столь же прекрасное, сколь и меланхоличное: звуки тающего ледника.

Напомним, тающие ледники Норвегии обнажили невероятные сокровища. Изменение климата заставляет ледники по всему земному шару таять, в результате чего ученые то и дело обнаруживают загадочные и захватывающие артефакты.