Звук льодовика, що вмирає в Альпах, може змусити плакати кого завгодно (відео)

Дослідники записали звуки льодовика, що тане, у Швейцарських Альпах у рамках проєкту "Льодовик, що плаче". Звуки льодовика, що вмирає було названо однією з найсумніших мелодій.

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Проєкт "Льодовик, що плаче" був здійснений французьким саунд-художником Людвігом Бергером. Він записав звуки, які видає льодовик Мортерач, розташований у верхній частині Швейцарських Альп. Звукова доріжка по суті, документує останні зітхання крижаного гіганта, пише Futurism.

На записі чути не тільки потоки талої води, а й скрип, а також тріск, який у деякі моменти схожий на шум дерев. Також на аудіодоріжці присутні удари, які видають маленькі бульбашки всередині льодовика, що тане, яким, за словами Бергера, можуть бути сотні, а то й тисячі років.

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Початкова метушня змінюється зневірою, коли льодовик починає видавати звуки, схожі на стогони. До цього часу, зазначає Бергер, розумієш наскільки сумна вся мелодія.

"Що жвавішим здається льодовик, то швидше він насправді помирає", — каже Бергер.

Документальний фільм триває трохи менше ніж 10 хвилин. Також було випущено окремий трек, який записав танення того ж льодовика, але за допомогою інших інструментів.

Як композиторів вказані Бергер і "Vadret da Morteratsch" (швейцарський варіант назви льодовика). У треку також зображений симфонічний монолог стародавньої споруди, яка все швидше і швидше зливається з навколишнім холодним морем.

Як і будь-яка хороша симфонічна трагедія, "Кривавий льодовик" був змонтований так, щоб передати розповідь. Від тихого, життєрадісного вступу до драматичної розв'язки та медитативного висновку, цей проєкт задокументував щось настільки ж прекрасне, наскільки й меланхолійне: звуки льодовика, що тане.

Нагадаємо, льодовики Норвегії, що тануть, оголили неймовірні скарби. Зміна клімату змушує льодовики по всій земній кулі танути, в результаті чого вчені раз у раз виявляють загадкові та захопливі артефакти.