Ученые выяснили, каким образом огромные змеи переваривают свою добычу вместе с костями (фото)

Исследователи обнаружили у питонов ранее неизвестные клетки в организме, которые позволяют им переваривать кости.

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Обычно наземные хищники, когда поедают плоть своей добычи, не едят твердые кости, которые сложно переварить. Но змеи могут разжимать челюсти, чтобы проглотить свою добычу целиком, и, в отличие от других животных, которые выбрасывают или отрыгивают кости, которые не могут переварить, проглоченные змеями скелеты не появляются обратно в привычном виде. Теперь ученые обнаружили ранее неизвестные клетки в кишечнике бирманских питонов (Python molurus bivittatus), которые позволяют им полностью переваривать скелеты своей добычи. Эти клетки помогают перерабатывать большое количество кальция и фосфора, которые в противном случае перегрузили бы организм змеи. Исследование опубликовано в Journal of Experimental Biology, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, они обнаружили в кишечнике бирманских питонов специфические клетки, которые ранее не видели у других позвоночных. Всего несколько видов животных целенаправленно поедают кости своей добычи. Обычно это связано с пополнением запасов кальция и фосфора в организме, которые содержатся в костях.

У домашних змей, которых кормят только пищей без костей, развивается дефицит кальция, поэтому скелеты являются жизненно важным компонентом общего рациона змей, говорят ученые. Но если бы поглощение кальция ничем не ограничивалось, то кровеносная система змей могла бы быть перегружена. Поэтому ученые хотели понять, каким образом змеи могут переваривать кости и при этом ограничивать огромное количество кальция, поглощаемого через стенку кишечника.

Змеи, такие как питоны, часто проглатывают крупных животных целиком. Здесь бирманский питон поймал козленка Фото: ScienceAlert

Для этого ученые с помощью электронной микроскопии изучили энтероциты, клетки в кишечнике бирманских питонов. Они также измеряли уровень гормонов и кальция в крови у змей, которые либо голодали, либо питались добычей без костей.

В результате ученые обнаружили особенный тип клеток, который позволяет змее перерабатывать и метаболизировать кости. Эти клетки имеют апикальную крипту, в центре которой находится многослойная частица, состоящая из кальция, фосфора и железа. У голодающих змей этот тип клеток имеет пустые крипты. Когда змеи питаются пищей без костей, эти клетки не производят частицы. При добавлении кальциевых добавок к пище без костей крупные частицы заполняют крипты, говорят ученые.

Энтероцит бирманского питона с апикальной криптой и частицей внутри Фото: ScienceAlert

Исследование не обнаружило в фекалиях питонов костей или фрагментов костей, что позволяет предположить о том, что кости полностью перевариваются. Ученые определили, что назначение обнаруженных клеток заключается не только в том, чтобы помогать змеям переваривать кости, но, и чтобы выводить избыточный кальций и фосфор.

Ученые обнаружили такие же клетки у других рептилий: обыкновенного удава (Boa constrictor), анаконды (Eunectes murinus), красного питона (Python brongersmai) и сетчатого питона (Malayopython reticulatus). Это означает, что особенные клетки могли эволюционировать до дифференциации видов или могли эволюционировать многократно у разных животных.

Как уже писал Фокус, шимпанзе запустили модный тренд, засовывая травинки в уши и кое-куда еще. Шимпанзе в неволе начали массово засовывать травинки в уши и между ягодиц, что ученые назвали необычной модной тенденцией в животном мире. Исследователи подчеркивают, что такое поведение приматов не имеет никакой физической или медицинской цели.