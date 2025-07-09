Учені з'ясували, яким чином величезні змії перетравлюють свою здобич разом із кістками (фото)

Дослідники виявили у пітонів раніше невідомі клітини в організмі, які дають їм змогу перетравлювати кістки.

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Зазвичай наземні хижаки, коли поїдають плоть своєї здобичі, не їдять тверді кістки, які складно перетравити. Але змії можуть розтискати щелепи, щоб проковтнути свою здобич цілком, і, на відміну від інших тварин, які викидають або відригують кістки, що їх не можуть перетравити, проковтнутих зміями кістяків немає, і вони не з'являються назад у звичному вигляді. Тепер учені виявили раніше невідомі клітини в кишечнику бірманських пітонів (Python molurus bivittatus), які дозволяють їм повністю перетравлювати скелети своєї здобичі. Ці клітини допомагають переробляти велику кількість кальцію і фосфору, які в іншому випадку перевантажили б організм змії. Дослідження опубліковано в Journal of Experimental Biology, пише ScienceAlert.

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За словами вчених, вони виявили в кишечнику бірманських пітонів специфічні клітини, яких раніше не бачили в інших хребетних. Лише кілька видів тварин цілеспрямовано поїдають кістки своєї здобичі. Зазвичай це пов'язано з поповненням запасів кальцію і фосфору в організмі, які містяться в кістках.

У домашніх змій, яких годують тільки їжею без кісток, розвивається дефіцит кальцію, тому скелети є життєво важливим компонентом загального раціону змій, кажуть учені. Але якби поглинання кальцію нічим не обмежувалося, то кровоносна система змій могла б бути перевантажена. Тому вчені хотіли зрозуміти, яким чином змії можуть перетравлювати кістки і при цьому обмежувати величезну кількість кальцію, що поглинається через стінку кишечника.

Змії, такі як пітони, часто проковтують великих тварин цілком. Тут бірманський пітон зловив козеня Фото: ScienceAlert

Для цього вчені за допомогою електронної мікроскопії вивчили ентероцити, клітини в кишечнику бірманських пітонів. Вони також вимірювали рівень гормонів і кальцію в крові у змій, які або голодували, або харчувалися здобиччю без кісток.

У результаті вчені виявили особливий тип клітин, який дає змогу змії переробляти та метаболізувати кістки. Ці клітини мають апікальну крипту, в центрі якої знаходиться багатошарова частинка, що складається з кальцію, фосфору і заліза. У змій, які голодують, цей тип клітин має порожні крипти. Коли змії харчуються їжею без кісток, ці клітини не виробляють частинки. При додаванні кальцієвих добавок до їжі без кісток великі частинки заповнюють крипти, кажуть учені.

Ентероцит бірманського пітона з апікальною криптою і часткою всередині Фото: ScienceAlert

Дослідження не виявило у фекаліях пітонів кісток або фрагментів кісток, що дає змогу припустити про те, що кістки повністю перетравлюються. Вчені визначили, що призначення виявлених клітин полягає не тільки в тому, щоб допомагати зміям перетравлювати кістки, а й щоб виводити надлишковий кальцій і фосфор.

Учені виявили такі самі клітини в інших рептилій: звичайного удава (Boa constrictor), анаконди (Eunectes murinus), червоного пітона (Python brongersmai) і сітчастого пітона (Malayopython reticulatus). Це означає, що особливі клітини могли еволюціонувати до диференціації видів або могли еволюціонувати багаторазово у різних тварин.

Як уже писав Фокус, шимпанзе запустили модний тренд, засовуючи травинки у вуха і де-не-де ще. Шимпанзе в неволі почали масово засовувати травинки у вуха і між сідниць, що вчені назвали незвичайною модною тенденцією в тваринному світі. Дослідники наголошують, що така поведінка приматів не має жодної фізичної чи медичної мети.