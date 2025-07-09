Со дна Средиземного моря поднято одно из Семи чудес Античного мира (фото)

В портовом городе Египта Александрии со дна Средиземного моря подняли 22 массивных каменных блока. Ученые считают, что они когда-то были частью знаменитого Александрийского маяка, который считался одним из Семи чудес Античности.

Related video

Каменные блоки лежали на дне гавани Александрии, которая находится на юго-восточном побережье Средиземного моря. Теперь ученые собираются их изучить и провести цифровое сканирование. Результаты этого сканирования будут добавлены к данным о более 100 камнях, которые ранее также подняли со дна моря, пишет Live Science.

Данным исследованием руководит французский археолог и архитектор Изабель Эри. В ее команду также входят историки, археологи, архитекторы и инженеры. Их целью является создание виртуальной 3D-модели Александрийского маяка. Он серьезно пострадал в результате землетрясений, которые произошли XIV веке.

Каменные блоки от Александрийского маяка Фото: GEDEON Programmes/CEAlex

Среди поднятых камней ученые нашли фрагменты дверного проема весом от 70 до 80 тонн. Также были найдены фрагменты массивной колоны в египетском стиле и церемониальных ворот, которые могли служить памятником.

Александрийский маяк был построен около 280 г. до н. э. по распоряжению египетского царя Птолемея II Филадельфа. Строение, как и все остальные маяки, предназначалось для того, чтобы безопасно указывать путь кораблям к гавани.

Сам же город был основан Александром Македонским, который отвоевал Египет у Персидской империи в в 332 г. до н. э. Древний город был назван в честь Македонского. Александрия была столицей Египта при эллинистической (греческой) династии фараонов Птолемеев и одним из богатейших городов Древнего мира.

Александрийский маяк считался настоящим технологическим чудом. Его высота составляла более 100 метров, поэтому он по праву считался одним из самых высоких строений Древнего мира. У него была многоярусная конструкция с квадратным основанием, восьмиугольной средней частью и цилиндрической верхней частью.

На вершине маяка зажигался гигантский костер, вероятно, приправляемый не только дровами, но и маслом. По словам древних писателей, маяк создавал концентрированный луч, который было видно на расстоянии до 50 км.

Такой эффект мог быть достигнут с помощью отражения огня на маяке в больших полированных металлических поверхностях, возможно, из бронзы или меди.

Именно древнегреческие писатели дали Александрийскому маяку звание одного из чудес света. Маяк прославлял и Плиний Старший во времена Римской империи, который писал о здании спустя сотни лет после его строительства.

Впервые руины Александрийского маяка нашли под водой в 1994 году. Открытие сделал французский археолог Жан-Ив Эмперер.

Вместо того, чтобы поднять все части маяка и собрать их снова, ученые решили создать его виртуальную версию, или “цифрового двойника”.

Недавно найденные каменные блоки будут подвергнуты цифровому сканированию, а данные будут переданы инженерам-волонтёрам из Фонда Dassault Systems, которые попытаются правильно расположить их в ходе реконструкции — “как фрагменты гигантской археологической головоломки”, говорится в заявлении.

Напомним, ИИ вернул к жизни древние Семь чудес света. Искусственный интеллект подсказал ученым, как выглядели исчезнувшие с лица Земли чудеса Древнего мира.