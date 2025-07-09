З дна Середземного моря піднято одне із Семи чудес Античного світу (фото)

У портовому місті Єгипту Александрії з дна Середземного моря підняли 22 масивні кам'яні блоки. Учені вважають, що вони колись були частиною знаменитого Олександрійського маяка, який вважався одним із Семи чудес Античності.

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Кам'яні блоки лежали на дні гавані Александрії, яка розташована на південно-східному узбережжі Середземного моря. Тепер вчені збираються їх вивчити і провести цифрове сканування. Результати цього сканування будуть додані до даних про понад 100 каменів, які раніше також підняли з дна моря, пише Live Science.

Цим дослідженням керує французький археолог і архітектор Ізабель Ері. До її команди також входять історики, археологи, архітектори та інженери. Їхньою метою є створення віртуальної 3D-моделі Олександрійського маяка. Він серйозно постраждав унаслідок землетрусів, які сталися XIV столітті.

Кам'яні блоки від Олександрійського маяка Фото: GEDEON Programmes/CEAlex

Серед піднятих каменів учені знайшли фрагменти дверного отвору вагою від 70 до 80 тонн. Також було знайдено фрагменти масивної колони в єгипетському стилі та церемоніальних воріт, які могли слугувати пам'ятником.

Олександрійський маяк був побудований близько 280 р. до н. е. за розпорядженням єгипетського царя Птолемея II Філадельфа. Будова, як і всі інші маяки, призначалася для того, щоб безпечно вказувати шлях кораблям до гавані.

Саме ж місто заснував Олександр Македонський, який відвоював Єгипет у Перської імперії 332 р. до н.е. Стародавнє місто було названо на честь Македонського. Александрія була столицею Єгипту при елліністичній (грецькій) династії фараонів Птолемеїв і одним із найбагатших міст Стародавнього світу.

Олександрійський маяк вважався справжнім технологічним дивом. Його висота становила понад 100 метрів, тому він по праву вважався однією з найвищих будівель Стародавнього світу. У нього була багатоярусна конструкція з квадратною основою, восьмикутною середньою частиною і циліндричною верхньою частиною.

На вершині маяка запалювалося гігантське багаття, ймовірно, приправлене не тільки дровами, а й олією. За словами стародавніх письменників, маяк створював концентрований промінь, який було видно на відстані до 50 км.

Такого ефекту могло бути досягнуто за допомогою відображення вогню на маяку у великих полірованих металевих поверхнях, можливо, з бронзи або міді.

Саме давньогрецькі письменники дали Олександрійському маяку звання одного з чудес світу. Маяк прославляв і Пліній Старший за часів Римської імперії, який писав про будівлю через сотні років після її будівництва.

Уперше руїни Олександрійського маяка знайшли під водою 1994 року. Відкриття зробив французький археолог Жан-Ів Емперер.

Замість того, щоб підняти всі частини маяка і зібрати їх знову, вчені вирішили створити його віртуальну версію, або "цифрового двійника".

Нещодавно знайдені кам'яні блоки піддадуть цифровому скануванню, а дані передадуть інженерам-волонтерам із Фонду Dassault Systems, які спробують правильно розташувати їх під час реконструкції — "як фрагменти гігантської археологічної головоломки", йдеться в заяві.

Нагадаємо, ШІ повернув до життя стародавні Сім чудес світу. Штучний інтелект підказав ученим, який вигляд мали зниклі з лиця Землі чудеса Стародавнього світу.