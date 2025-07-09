Ученые впервые увидели, как скаты ведут борьбу с акулами с помощью электрошока (видео)

Крупные акулы едят электрических скатов, несмотря на то, что последние имеют разные стратегии защиты от хищников. Ранее ученые никогда не видели, как скаты используют электрический разряд для того, чтобы прогнать от себя акулу.

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Ученые не понимали, почему некоторые электрические скаты в Тихом океане так уверенно ведут себя в присутствии крупных акул и совсем их не боятся. Оказывается, они могут бить током морских хищников и эта стратегия защиты, как показывает новое видео, является очень эффективной. Исследование опубликовано в журнале Ethology, пишет IFLScience.

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По словам авторов исследования, многие стратегии защиты скатов от нападения акул кажутся неэффективными, ведь хищники их съедают. Но новое наблюдение за поведением электрических скатов в Тихом океане показало, что они используют электрические разряды и таким образом прогоняют от себя акул.

Ученые, проводившие исследование поведения белых акул во время охоты с помощью закрепленных на них камер, были очень удивлены, когда обнаружили, что скаты, живущие в Тихом океане, используют электрошок против акул.

В частности, камеры зафиксировали попытку нападения тигровой акулы на ската, но он продемонстрировал свой защитный механизм и ударил током большую акулу.

Также ученые наблюдали, как белая акула сначала приблизилась к скату, но затем быстро уплыла от него вверх. Только через некоторое время акула вернулась на ту же глубину, но держалась от ската подальше. При этом сам скат, казалось, был совершенно равнодушен ко всему происходящему и продолжал заниматься своими делами.

Скаты чаще ассоциируются с такими стратегиями защиты как камуфляж, когда они сливаются с дном, а также яд и шипы, которые не позволяют крупным хищникам их проглотить. Но ученые говорят, что это редко останавливает крупных акул. Исследование показало, что некоторые скаты используют электрические разряды для защиты от хищников, которые подплывают слишком близко.

По оценкам ученых, существует 69 видов электрических скатов и все они имеют электрический орган, генерирующий электрический разряд напряжением до 50 вольт. Но ранее ученые никогда не видели, чтобы скаты использовали эти разряды для защиты от хищников.

Ученые намерены продолжить исследование, чтобы получить больше информации о таком виде защитного механизма у скатов в Тихом океане.

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