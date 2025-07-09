Учені вперше побачили, як скати ведуть боротьбу з акулами за допомогою електрошоку (відео)

Великі акули їдять електричних скатів, попри те, що останні мають різні стратегії захисту від хижаків. Раніше вчені ніколи не бачили, як скати використовують електричний розряд для того, щоб прогнати від себе акулу.

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Учені не розуміли, чому деякі електричні скати в Тихому океані так впевнено поводяться в присутності великих акул і зовсім їх не бояться. Виявляється, вони можуть бити струмом морських хижаків і ця стратегія захисту, як показує нове відео, є дуже ефективною. Дослідження опубліковано в журналі Ethology, пише IFLScience.

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За словами авторів дослідження, багато стратегій захисту скатів від нападу акул здаються неефективними, адже хижаки їх з'їдають. Але нове спостереження за поведінкою електричних скатів у Тихому океані показало, що вони використовують електричні розряди і таким чином проганяють від себе акул.

Учені, які проводили дослідження поведінки білих акул під час полювання за допомогою закріплених на них камер, були дуже здивовані, коли виявили, що скати, які живуть у Тихому океані, використовують електрошок проти акул.

Зокрема, камери зафіксували спробу нападу тигрової акули на ската, але він продемонстрував свій захисний механізм і вдарив струмом велику акулу.

Також учені спостерігали, як біла акула спочатку наблизилася до ската, але потім швидко попливла від нього вгору. Тільки через деякий час акула повернулася на ту ж глибину, але трималася від ската подалі. При цьому сам скат, здавалося, був абсолютно байдужий до всього, що відбувається, і продовжував займатися своїми справами.

Скати частіше асоціюються з такими стратегіями захисту як камуфляж, коли вони зливаються з дном, а також отрута і шипи, які не дають змоги великим хижакам їх проковтнути. Але вчені кажуть, що це рідко зупиняє великих акул. Дослідження показало, що деякі скати використовують електричні розряди для захисту від хижаків, які підпливають занадто близько.

За оцінками вчених, існує 69 видів електричних скатів і всі вони мають електричний орган, що генерує електричний розряд напругою до 50 вольт. Але раніше вчені ніколи не бачили, щоб скати використовували ці розряди для захисту від хижаків.

Вчені мають намір продовжити дослідження, щоб отримати більше інформації про такий вид захисного механізму у скатів у Тихому океані.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, яким чином величезні змії перетравлюють свою здобич разом з кістками. Дослідники виявили у пітонів раніше невідомі клітини в організмі, які дозволяють їм перетравлювати кістки.