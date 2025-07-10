Полюса съезжают с поверхности Земли: в этом виноваты сооружения, созданные человеком

Начиная с 1835 года, люди построили тысячи плотин на планете. Новое исследование показывает, что эти плотины виноваты в смещении полюсов нашей планеты.

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Ученые выяснили, что крупные плотины удерживают невероятное количество воды, буквально перераспределяя массу по всему земному шару. В результате смещается положение земной коры относительной мантии, среднего слоя планеты, пишет Live Science.

Как известно, мантия Земли представляет собой жидкий и вязкий слой недр планеты, а кора является ее твердой оболочкой. Вес на поверхности планеты, который оказывает влияние на кору, смещает ее от относительно мантии, а также вызывает смещение положения полюсов Земли.

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“Любое движение массы внутри Земли или на ее поверхности изменяет ориентацию оси вращения относительно коры, что называется истинным смещением полюсов”, - пишут авторы исследования.

В своей работе ученые изучили влияние 6862 плотин на земные полюса в период с 1835 по 2011 год. Команда выяснила, что объем воды, удерживаемый этими плотинами, способен дважды заполнить Гранд-Каньон. Это также привело к падению уровня мирового океана на 23 мм.

Но основной вывод исследования заключался в том, что плотины по всей Земле сместили полюса Земли на 1,1 метра за исследуемый отрезок времени.

“Удержание воды плотинами не только приводит к оттоку воды из океанов и глобальному падению уровня моря, но и к перераспределению массы по всему миру”, - отмечает ведущий автор исследования Наташа Валенсич, аспирантка Гарвардского университета по геологии, геофизике и планетологии.

Данные исследования четко указали на две фазы смещения полюсов. Первая произошла с 1835 по 1954 год, когда началось массовое строительство плотин в Северной Америке и Европа. Это сместило полюс Земли на 20 см ближе к 103-му меридиану к востоку, данная воображаемая линия проходит с севера на юг через Россию, Монголию и Китай.

Вторая фаза началась в 1954 году и закончилась в 2011 году. В это время происходило масштабное строительство плотин в Восточной Африке и Азии. Данные плотины увеличили массу на противоположных сторонах земного шара, в Северной Америке и Европе. Это вылилось в смещение Северного полюса Земли на 57 см к 117-му меридиану на запад. Он проходит через западную часть Северной Америки и южную часть Тихого океана.

Авторы исследования подчеркивают, что смещение полюсов нелинейно и образует неровную линию, поэтому суммарные смещения в каждом направлении составляют 1,1 м.

Такое смещение полюсов не слишком повлияет на процессы на Земле, но влияние плотин на уровень моря имеет значение.

“На Земле не начнется новый ледниковый период, потому что полюса сместились на метр, но плотины понижают уровень мирового моря”, - подытожили ученые.

Напомним, положение Северного магнитного полюса Земли изменилось. Ученые выпустили обновленную Всемирную магнитную модель, которая показывает, как северный магнитный полюс Земли будет смещаться в течение следующих пяти лет.