Полюси з'їжджають із поверхні Землі: у цьому винні споруди, створені людиною

Починаючи з 1835 року, люди побудували тисячі гребель на планеті. Нове дослідження показує, що ці греблі винні в зміщенні полюсів нашої планети.

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Вчені з'ясували, що великі греблі утримують неймовірну кількість води, буквально перерозподіляючи масу по всій земній кулі. У результаті зміщується положення земної кори відносно мантії, середнього шару планети, пише Live Science.

Як відомо, мантія Землі являє собою рідкий і в'язкий шар надр планети, а кора є її твердою оболонкою. Вага на поверхні планети, яка впливає на кору, зміщує її відносно мантії, а також спричиняє зміщення положення полюсів Землі.

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"Будь-який рух маси всередині Землі або на її поверхні змінює орієнтацію осі обертання відносно кори, що називається істинним зміщенням полюсів", — пишуть автори дослідження.

У своїй роботі вчені вивчили вплив 6862 гребель на земні полюси в період з 1835 по 2011 рік. Команда з'ясувала, що обсяг води, утримуваний цими греблями, здатний двічі заповнити Гранд-Каньйон. Це також призвело до падіння рівня світового океану на 23 мм.

Але основний висновок дослідження полягав у тому, що греблі по всій Землі змістили полюси Землі на 1,1 метра за досліджуваний відрізок часу.

"Утримання води греблями не тільки призводить до відтоку води з океанів і глобального падіння рівня моря, а й до перерозподілу маси в усьому світі", — зазначає провідна авторка дослідження Наташа Валенсич, аспірантка Гарвардського університету з геології, геофізики та планетології.

Дані дослідження чітко вказали на дві фази зміщення полюсів. Перша сталася з 1835 по 1954 рік, коли почалося масове будівництво гребель у Північній Америці та Європі. Це змістило полюс Землі на 20 см ближче до 103-го меридіана на схід, ця уявна лінія проходить з півночі на південь через Росію, Монголію і Китай.

Друга фаза почалася 1954 року і закінчилася 2011 року. У цей час відбувалося масштабне будівництво гребель у Східній Африці та Азії. Ці греблі збільшили масу на протилежних сторонах земної кулі, у Північній Америці та Європі. Це вилилося в зміщення Північного полюса Землі на 57 см до 117-го меридіана на захід. Він проходить через західну частину Північної Америки і південну частину Тихого океану.

Автори дослідження підкреслюють, що зміщення полюсів нелінійне й утворює нерівну лінію, тому сумарні зміщення в кожному напрямку становлять 1,1 м.

Таке зміщення полюсів не надто вплине на процеси на Землі, але вплив гребель на рівень моря має значення.

"На Землі не почнеться новий льодовиковий період, тому що полюси змістилися на метр, але греблі знижують рівень світового моря", — підсумували вчені.

Нагадаємо, положення Північного магнітного полюса Землі змінилося. Вчені випустили оновлену Всесвітню магнітну модель, яка показує, як північний магнітний полюс Землі зміщуватиметься протягом наступних п'яти років.