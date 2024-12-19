Положення Північного магнітного полюса Землі змінилося: що сталося

Вчені випустили оновлену Всесвітню магнітну модель, яка показує, як північний магнітний полюс Землі зміщуватиметься протягом наступних п'яти років.

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Національні центри екологічної інформації США та Британська геологічна служба представили нову версію Всесвітньої магнітної моделі, що передбачає зміни в магнітному полі Землі протягом найближчих п'яти років. Ця модель, яка показує різницю між Північним магнітним полюсом і географічним Північним полюсом, відіграє найважливішу роль у супутниковій та авіаційній навігації, а також дає змогу власникам смартфонів орієнтуватися в просторі за допомогою навігаційних застосунків, пише Live Science.

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За словами вчених, Всесвітня магнітна модель оновлюється постійно, ці зміни необхідні для підтримання роботи навігаційних систем і для складання більш точних прогнозів поведінки магнітного поля Землі. Нова модель показує, що Північний магнітний полюс Землі змінив своє положення.

Чому Земля має магнітне поле?

Глобальне магнітне поле Землі створюється в зовнішньому ядрі нашої планети. Це шар електропровідного розплавленого заліза, який перебуває в постійному русі. Коли рідке залізо рухається через наявне слабке магнітне поле, то цей рух створює електричний струм. Він своєю чергою створює власне магнітне поле, і так виникає процес, відомий як геодинамо.

Геодинамо постійно підтримує діяльність глобального магнітного поля Землі протягом мільярдів років. Якби не було цього процесу, то магнітне поле Землі зникло б.

Де розташований Північний магнітний полюс Землі?

Північний магнітний полюс Землі відрізняється від географічного Північного полюса, який завжди розташований в одному місці. Це точка, де вісь обертання Землі зустрічається з поверхнею планети і де сходяться всі лінії довготи. Північний магнітний полюс являє собою точку в північній півкулі, де лінії магнітного поля Землі вказують прямо на планету.

Рух зовнішнього ядра Землі змушує Північний магнітний полюс зміщуватися на десятки кілометрів на рік. Водночас Південний магнітний полюс не переміщується таким же чином через асиметричність глобального магнітного поля Землі. Зміни в напруженості магнітного поля поруч із географічним Північним полюсом змусили Північний магнітний полюс переміститися з канадської Арктики в бік Сибіру за останні кілька років.

Що таке Всесвітня магнітна модель?

Всесвітня магнітна модель є математичною моделлю глобального магнітного поля Землі і прогнозом того, як воно розвиватиметься протягом наступних кількох років. Модель об'єднує дані із супутників і з високоточних магнітометрів у наземних обсерваторіях.

Навігаційні додатки використовують Всесвітню магнітну модель разом із GPS для орієнтації користувачів.

Чому Всесвітню магнітну модель було оновлено?

Вчені випускають нову версію Всесвітньої магнітної моделі кожні п'ять років, щоб врахувати зміни в глобальному магнітному полі Землі через рух зовнішнього ядра. Якраз минуло п'ять років з моменту останнього оновлення.

При цьому, однією з причин оновлення є те, що модель поведінки магнітного поля змінюється непередбачуваним чином. Тому точність Всесвітньої магнітної моделі з часом знижується.

Як уже писав Фокус, шматок Антарктиди вагою 1 трильйон тонн тікає з Південного полюса, він може опинитися на кладовищі. Найбільший айсберг на Землі відновив свою втечу з Антарктиди, вирвавшись із гігантського виру.

Також Фокус про те, що нове дослідження припускає, що Місяць з'явився набагато раніше, ніж вважалося. Вчені вважають, що Місяць з'явився щонайменше на 150 млн років раніше.