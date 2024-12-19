Положение Северного магнитного полюса Земли изменилось: что произошло

Ученые выпустили обновленную Всемирную магнитную модель, которая показывает, как северный магнитный полюс Земли будет смещаться в течение следующих пяти лет.

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Национальные центры экологической информации США и Британская геологическая служба представили новую версию Всемирной магнитной модели, которая предсказывает изменения в магнитном поле Земли в течение ближайших пяти лет. Эта модель, которая показывают разницу между Северным магнитным полюсом и географическим Северным полюсом играет важнейшую роль в спутниковой и авиационной навигации, а также позволяет владельцам смартфонов ориентироваться в пространстве с помощью навигационных приложений, пишет Live Science.

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По словам ученых, Всемирная магнитная модель обновляется постоянно и эти изменения необходимы для поддержания работы навигационных систем и для составления более точных прогнозов поведения магнитного поля Земли. Новая модель показывает, что Северный магнитный полюс Земли изменил свое положение.

Почему у Земли есть магнитное поле?

Глобальное магнитное поле Земли создается во внешнем ядре нашей планеты. Это слой электропроводящего расплавленного железа, который находится в постоянном движении. Когда жидкое железо двигается через существующее слабое магнитное поле, то это движение создает электрический ток. Он в свою очередь создает собственное магнитное поле, таким образом возникает процесс, известный как геодинамо.

Геодинамо постоянно поддерживает существование глобального магнитного поля Земли в течение миллиардов лет. Если бы не было этого процесса, то магнитное поле Земли исчезло.

Где находится Северный магнитный полюс Земли?

Северный магнитный полюс Земли отличается от географического Северного полюса, который всегда находится в одном месте. Это точка, где ось вращения Земли встречается с поверхностью планеты и где сходятся все линии долготы. Северный магнитный полюс представляет собой точку в северном полушарии, где линии магнитного поля Земли указывают прямо на планету.

Движение внешнего ядра Земли заставляет Северный магнитный полюс смещаться на десятки километров в год. В то же время Южный магнитный полюс не перемещается таким же образом из-за асимметричности глобального магнитного поля Земли. Изменение в напряженности магнитного поля рядом с географическим Северным полюсом заставили Северный магнитный полюс переместиться из канадской Арктики в сторону Сибири за последние несколько лет.

Что такое Всемирная магнитная модель?

Всемирная магнитная модель представляет собой математическую модель глобального магнитного поля Земли и прогноз того, как оно будет развиваться в течение следующих нескольких лет. Модель объединяет данные со спутников и с высокоточных магнитометров в наземных обсерваториях.

Навигационные приложения используют Всемирную магнитную модель вместе с GPS для ориентации пользователей.

Почему Всемирная магнитная модель была обновлена?

Ученые выпускают новую версию Всемирной магнитной модели каждые пять лет, чтобы учесть изменения в глобальном магнитном поле Земли из-за движения внешнего ядра. Как раз прошло пять лет с момента последнего обновления.

При этом, одной из причин обновления, является то, что модель поведения магнитного поля меняется непредсказуемым образом. Поэтому точность Всемирной магнитной модели со временем снижается.

Как уже писал Фокус, кусок Антарктиды весом 1 триллион тонн убегает из Южного полюса, он может оказаться на кладбище. Крупнейший айсберг на Земле возобновил свой побег из Антарктиды, вырвавшись из гигантского водоворота.

Также Фокус о том, что новое исследование предполагает, что Луна появилась намного раньше, чем считалось. Ученые считают, что Луна появилась как минимум на 150 млн лет раньше.