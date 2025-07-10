Дно под Северным морем куда-то проваливается: провалы тянутся на многие километры (фото)

Ученые обнаружили под Северным морем гигантские провалы, которые в буквальном смысле перевернули геологические слои Земли. Открытие меняет наше представление о подземных резервуарах для энергетических и экологических целей.

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Открытие было сделано профессором Мадсом Хуузе. Обнаруженные им провалы называются “синкитами” – это массивные песчаные холмы, которые опускаются загадочным образом. Это запускает процесс стратиграфической инверсии, в ходе которого древние горные образования оказывают наверху более молодых, пишет Daily Galaxy.

Ученые увидели, как плотные песчаные образования погрузились в более легкие и мягкие породы, что изменило геологическую систему слоев. По словам авторов, это не просто небольшая аномалия на морском дне, некоторые из этих холмов тянутся на несколько километров под Северным морем.

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“Это открытие раскрывает геологический процесс, который мы ранее не наблюдали в таком масштабе. Мы обнаружили структуры, где плотный песок погрузился в более легкие осадки, всплывшие на поверхность песка, фактически перевернув привычные слои, которые мы ожидали увидеть, и создав огромные холмы под морем”, - говорит автор исследования Мадс Хуузе.

Он добавляет, что синкиты под Северным морем сформировались миллионы лет назад в период позднего с позднего миоцена по плиоцен. Тогда сейсмические толчки могли сделать песок более рыхлым, что позволило ему просочиться через трещины в морском дне. Опускаясь все глубже песок вытеснял более легкие и пористые материалы, которые находились под ним.

Слой, состоящий из микроскопических морских ископаемых, в результате, поднялся на поверхность.

“Это исследование показывает, как жидкости и осадки могут перемещаться в земной коре неожиданными способами. Понимание того, как образовались эти синкиты, может существенно изменить наши представления о подземных резервуарах, герметизации и миграции жидкостей — всё это жизненно важно для улавливания и хранения углерода”, - отмечает ученый.

Одним из самых интригующих аспектов открытия синкитов является их потенциальное влияние на энергетический и экологический секторы. Понимание поведения осадков и флюидов в земной коре критически важно для ряда ключевых отраслей, включая разведку нефти и газа, а также улавливание и хранение углерода. Результаты исследования могут привести к более точному прогнозированию возможных мест залегания нефти и газа, а также мест безопасного хранения углекислого газа под землей.

Напомним, ученые рассказали, что находится под дном Мирового океана. Исследователи не перестают напоминать, что о земных океанам человечеству сегодня известно меньше, чем о космосе.