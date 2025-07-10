Дно під Північним морем кудись провалюється: провали тягнуться на багато кілометрів (фото)

Вчені виявили під Північним морем гігантські провали, які в буквальному сенсі перевернули геологічні шари Землі. Відкриття змінює наше уявлення про підземні резервуари для енергетичних та екологічних цілей.

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Відкриття було зроблено професором Мадсом Хуузе. Виявлені ним провали називаються "сінкітами" — це масивні піщані пагорби, які опускаються загадковим чином. Це запускає процес стратиграфічної інверсії, під час якого стародавні гірські утворення опиняються нагорі більш молодих, пише Daily Galaxy.

Фото: Communications Earth & Environment (2025)

Вчені побачили, як щільні піщані утворення занурилися в більш легкі та м'які породи, що змінило геологічну систему шарів. За словами авторів, це не просто невелика аномалія на морському дні, деякі з цих пагорбів тягнуться на кілька кілометрів під Північним морем.

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"Це відкриття розкриває геологічний процес, який ми раніше не спостерігали в такому масштабі. Ми виявили структури, де щільний пісок занурився в більш легкі опади, що спливли на поверхню піску, фактично перевернувши звичні шари, які ми очікували побачити, і створивши величезні пагорби під морем", — каже автор дослідження Мадс Хуузе.

Він додає, що сінкіти під Північним морем сформувалися мільйони років тому в період пізнього з пізнього міоцену по пліоцен. Тоді сейсмічні поштовхи могли зробити пісок більш пухким, що дозволило йому просочитися через тріщини в морському дні. Опускаючись дедалі глибше, пісок витісняв легші та пористіші матеріали, що знаходилися під ним.

Шар, що складається з мікроскопічних морських копалин, у результаті, піднявся на поверхню.

"Це дослідження показує, як рідини й опади можуть переміщатися в земній корі несподіваними способами. Розуміння того, як утворилися ці сінкіти, може суттєво змінити наші уявлення про підземні резервуари, герметизацію та міграцію рідин — усе це життєво важливо для вловлювання та зберігання вуглецю", — зазначає вчений.

Одним із найбільш інтригуючих аспектів відкриття синкітів є їхній потенційний вплив на енергетичний та екологічний сектори. Розуміння поведінки опадів і флюїдів у земній корі є критично важливим для низки ключових галузей, включно з розвідкою нафти та газу, а також уловлюванням і зберіганням вуглецю. Результати дослідження можуть призвести до більш точного прогнозування можливих місць залягання нафти і газу, а також місць безпечного зберігання вуглекислого газу під землею.

Нагадаємо, вчені розповіли, що знаходиться під дном Світового океану. Дослідники не перестають нагадувати, що про земні океани людству сьогодні відомо менше, ніж про космос.