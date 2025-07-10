Под Большим Сфинксом найдена тайная шахта: ученые считают, что она ведет к затерянному городу (фото)

Споры о существовании так называемого “подземного города” под пирамидами в Египте обострились после того, как группа ученых заявила о своем новом открытии. Они заявили, что обнаружили шахту под Большим Сфинксом в Гизе.

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Все те же итальянские исследователи, которые сообщали об обнаружении подземных тоннелей под пирамидой Хефрена, теперь сделали новое заявление. Команда считает, что наткнулась на вертикальную шахту и две камеры под ней, которые расположены под Большим Сфинксом, пишет Daily Mail.

Шахта и камеры под Большим Сфинксом в Египте Фото: Corrado Malanga/Filippo Biondi

Результаты этого исследования были обнародованы на саммите Cosmic Summit в Северной Каролине, который известен своими альтернативными теориями о древней истории.

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Ведущие египтологи раскритиковали данное открытие, назвав его ненаучным и спекулятивным. Но команда итальянских ученых настаивает на том, что их находка является частью чего-то большего.

“Эти результаты убедительно подтверждают гипотезу о том, что плато Гиза скрывает обширный подземный комплекс, потенциально свидетельствующий о существовании большого подземного города”, - говорит специалист по радарам из Университета Стратклайда в Шотландии и соавтор исследования Филиппо Бионди.

По его словам, сканирование местности показало огромную шахту со спиральной лестницей, которая уходит вниз от центра сфинкса и ведет к двум квадратным сооружениям. Первая камера находится на глубине 600 метров, а вторая – на глубине 1200 метров.

Сканирование также зафиксировало две большие камеры Фото: Corrado Malanga/Filippo Biondi

Другой соавтор исследования и египтолог Армандо Мей говорит, что под тремя главными пирамидами Египта были найдены такие же шахты и камеры. Команда считает, что весь комплекс связан между собой сетью тайных подземных переходов.

“Это открытие доказывает, что плато Гиза было создано задолго до династической эпохи, возможно, около 36 400 лет до н. э., как предполагает мое исследование”, - говорит Мей.

Эта работа ученых пока не была опубликована в научном журнале для оценки со стороны независимых экспертов. Ученые планируют опубликовать работу в 2026 году.

“Наши геофизические исследования под Большим Сфинксом выявили столбообразные образования, удивительно похожие на те, что находятся под пирамидами Хефрена и Менкаура. Ещё более убедительным является то, что наши томографические изображения выявили две большие камеры на глубине почти 600 метров под поверхностью”, - говорят авторы исследования.

Они добавляют, что подземные камеры имеют размер около 31 метра, и видимо, соединены подземной шахтой.

Все эти находки на плато Гиза, по словам ученых, говорят о том, что под землей скрывается затерянный город. Свидетельства о нем содержатся в древнеегипетских текстах. Речь идет о главе 149 “Книги мертвых”, где упоминаются “14 обителей города мертвых”.

“В ней описываются определенные помещения и некоторые обитатели города. Именно поэтому мы считаем, что это может быть Аменти или Царство мертвых, которое описывается в древних текстах”, — сказал он.

Напомним, авторы скандального открытия “скрытого города” под пирамидами Гизы предоставили доказательства. Команда заявила, что собрала акустические данные из глубин земли, включая сейсмические волны, шум от человеческой деятельности и фотонные взаимодействия.