Під Великим Сфінксом знайдено таємну шахту: вчені вважають, що вона веде до загубленого міста (фото)

Суперечки про існування так званого "підземного міста" під пірамідами в Єгипті загострилися після того, як група вчених заявила про своє нове відкриття. Вони заявили, що виявили шахту під Великим Сфінксом у Гізі.

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Ті самі італійські дослідники, які повідомляли про виявлення підземних тунелів під пірамідою Хефрена, тепер зробили нову заяву. Команда вважає, що натрапила на вертикальну шахту і дві камери під нею, які розташовані під Великим Сфінксом, пише Daily Mail.

Шахта і камери під Великим Сфінксом у Єгипті Фото: Corrado Malanga/Filippo Biondi

Результати цього дослідження були оприлюднені на саміті Cosmic Summit у Північній Кароліні, який відомий своїми альтернативними теоріями про давню історію.

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Провідні єгиптологи розкритикували це відкриття, назвавши його ненауковим і спекулятивним. Але команда італійських учених наполягає на тому, що їхня знахідка є частиною чогось більшого.

"Ці результати переконливо підтверджують гіпотезу про те, що плато Гіза приховує великий підземний комплекс, який потенційно свідчить про існування великого підземного міста", — каже фахівець із радарів з Університету Стратклайда в Шотландії й співавтор дослідження Філіппо Біонді.

За його словами, сканування місцевості показало величезну шахту зі спіральними сходами, яка йде вниз від центру сфінкса і веде до двох квадратних споруд. Перша камера розташована на глибині 600 метрів, а друга — на глибині 1200 метрів.

Сканування також зафіксувало дві великі камери Фото: Corrado Malanga/Filippo Biondi

Інший співавтор дослідження і єгиптолог Армандо Мей каже, що під трьома головними пірамідами Єгипту були знайдені такі самі шахти і камери. Команда вважає, що весь комплекс пов'язаний між собою мережею таємних підземних переходів.

"Це відкриття доводить, що плато Гіза було створено задовго до династичної епохи, можливо, близько 36 400 років до н. е., як припускає моє дослідження", — каже Мей.

Ця робота вчених поки що не була опублікована в науковому журналі для оцінки з боку незалежних експертів. Вчені планують опублікувати роботу у 2026 році.

"Наші геофізичні дослідження під Великим Сфінксом виявили стовпоподібні утворення, напрочуд схожі на ті, що знаходяться під пірамідами Хефрена і Менкаура. Ще більш переконливим є те, що наші томографічні зображення виявили дві великі камери на глибині майже 600 метрів під поверхнею", — кажуть автори дослідження.

Вони додають, що підземні камери мають розмір близько 31 метра, і мабуть, з'єднані підземною шахтою.

Усі ці знахідки на плато Гіза, за словами вчених, говорять про те, що під землею ховається загублене місто. Свідчення про нього містяться в давньоєгипетських текстах. Йдеться про главу 149 "Книги мертвих", де згадуються "14 обителей міста мертвих".

"У ній описуються певні приміщення і деякі мешканці міста. Саме тому ми вважаємо, що це може бути Аменті або Царство мертвих, яке описується в стародавніх текстах", — сказав він.

Нагадаємо, автори скандального відкриття "прихованого міста" під пірамідами Гізи надали докази. Команда заявила, що зібрала акустичні дані з глибин землі, включно із сейсмічними хвилями, шумом від людської діяльності та фотонними взаємодіями.