Золото давно можно производить в лаборатории, но почему этого никто не делает

Алхимики древности были бы в восторге, если бы узнали, что люди наконец-то могут производить золото в лаборатории. Но этого никто не делает, и ученые объясняют почему.

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Науке давно известно, что золото на Землю пришло из космос. В момент когда огромные звезды взрываются в сверхновые, или же сталкиваются две нейтронные звезды, они высвобождают невероятное количество энергии. Эта энергия синтезирует легкие элементы в тяжелые металлы, такие как золото. Такое атомарное золото было разбросано по всему космосу, в том числе захвачено Землей, когда она только формировалась, пишет IFL Science.

Современные технологии позволяют добиться аналогичного эффекта в лаборатории, позволяя ученым получить золото из других элементов. Но проблема в том, что этот процесс требует колоссальных затрат энергии, а это делает всю затею очень дорогостоящей.

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У каждого атома золота имеется ядро с 79 протонами. В теории можно удалить один из этих протонов, чтобы получить платину, или же добавить один и получить ртуть.

Но золото химически инертно и входит в список элементов, которые хуже всего вступают в реакции. Высокостабильные атомы золота будут стойко противостоять большинству сил, пытающихся их изменить.

У золота, конечно же, есть ахиллесова пята – ядерные реакции, которые также меняют атомные ядра добавляя в них или забирая протоны. Еще в 1941 году эксперимент показал, что при правильном облачении ртути нейтронами, она потеряет один протон и превратится в золото. Конечно, это будут радиоактивные изотопы золота, но это все равно будет золото.

Такой же результат можно получить с помощью ядерной реакции платины, которые присоединяют один протон и создают радиоактивное золото.

Другой метод получения золота в лаборатории можно осуществить с помощью ускорителя частиц. На Большом адронном коллайдере ЦЕРНа физики получили золото, сталкивая ядра свинца.

Такие столкновения ядер свинца образуют кварк-глюонную плазму – это горячее и плотное состояние материи. Ученые считают, что именно такая материя заполняла Вселенную через миллионную долю секунды после Большого взрыва. Направленные друг на друга ядра не сталкиваются, но создают интенсивный всплеск электромагнитного поля. Во время этого у ядра свинца отрывается три протона и появляется золото.

Так же, как и ядерная реакция, эксперимент в ускорителе частиц нуждается в огромном количестве энергии, но создает совсем небольшое количество золота.

Поэтому для создания синтетического золота стоимостью несколько долларов потребуется энергии и оборудования на миллионы долларов.

Напомним, ученые рассказали, сколько золота добыли люди и сколько еще осталось в недрах Земли. Золото образуется при столкновении чрезвычайно плотных нейтронных звезд, а затем рассеивается по космосу. Ученые говорят, что золота на Земле находится очень много, но не все это золото можно добыть.