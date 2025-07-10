Золото давно можна виробляти в лабораторії, але чому цього ніхто не робить

Алхіміки давнини були б у захваті, якби дізналися, що люди нарешті можуть виробляти золото в лабораторії. Але цього ніхто не робить, і вчені пояснюють чому.

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Науці давно відомо, що золото на Землю прийшло з космосу. У момент коли величезні зірки вибухають у наднові, або ж зіштовхуються дві нейтронні зірки, вони вивільняють неймовірну кількість енергії. Ця енергія синтезує легкі елементи у важкі метали, такі як золото. Таке атомарне золото було розкидано по всьому космосу, зокрема захоплено Землею, коли вона тільки формувалася, пише IFL Science.

Сучасні технології дають змогу домогтися аналогічного ефекту в лабораторії, даючи змогу вченим отримати золото з інших елементів. Але проблема в тому, що цей процес вимагає колосальних витрат енергії, а це робить всю затію дуже дорогою.

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У кожного атома золота є ядро з 79 протонами. У теорії можна видалити один із цих протонів, щоб отримати платину, або ж додати один і отримати ртуть.

Але золото хімічно інертне і входить до списку елементів, які найгірше вступають у реакції. Високостабільні атоми золота будуть стійко протистояти більшості сил, що намагаються їх змінити.

У золота, звичайно ж, є ахіллесова п'ята — ядерні реакції, які також змінюють атомні ядра, додаючи в них або забираючи протони. Ще 1941 року експеримент показав, що при правильному обкладанні ртуті нейтронами, вона втратить один протон і перетвориться на золото. Звичайно, це будуть радіоактивні ізотопи золота, але це все одно буде золото.

Такий самий результат можна отримати за допомогою ядерної реакції платини, які приєднують один протон і створюють радіоактивне золото.

Інший метод отримання золота в лабораторії можна здійснити за допомогою прискорювача частинок. На Великому адронному колайдері ЦЕРНу фізики отримали золото, зіштовхуючи ядра свинцю.

Такі зіткнення ядер свинцю утворюють кварк-глюонну плазму — це гарячий і щільний стан матерії. Учені вважають, що саме така матерія заповнювала Всесвіт через мільйонну частку секунди після Великого вибуху. Спрямовані одне на одне ядра не стикаються, але створюють інтенсивний сплеск електромагнітного поля. Під час цього у ядра свинцю відривається три протони і з'являється золото.

Так само, як і ядерна реакція, експеримент у прискорювачі частинок потребує величезної кількості енергії, але створює зовсім невелику кількість золота.

Тому для створення синтетичного золота вартістю кілька доларів знадобиться енергії та обладнання на мільйони доларів.

Нагадаємо, вчені розповіли, скільки золота видобули люди і скільки ще залишилося в надрах Землі. Золото утворюється під час зіткнення надзвичайно щільних нейтронних зірок, а потім розсіюється космосом. Науковці кажуть, що золота на Землі знаходиться дуже багато, але не все це золото можна добути.