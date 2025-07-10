Самый жестокий правитель Римской империи был ботаником

Ученые считают, что римский император, прославившийся своей исключительной жестокостью, разбирался в лекарственных растениях. Речь идет о третьем правителей Римской империи Калигуле, который был убит в 41 году н. э.

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Исторические записи о римском тиране рассказывали о Калигуле, как о тиране, который вел экстравагантный образ жизни, полный мании величия, садизма и сексуальных извращений. Но новое исследование показывает, что Калигула, помимо всего прочего, хорошо разбирался в фармакологии древности, пишет Independent.

“Его считают безумцем, возможно, и справедливо, но мы показываем, что он, скорее всего, кое-что знал о фармакологии в целом”, - говорит автор исследования из Программы древней фармакологии Йельского университета Тревор Люк.

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Сперва в руки историкам попалась небольшая история о Калигуле, которая была пересказана историком Светонием в труде “Двенадцать цезарей”. Этот сборник биографий римских императоров говорит о том, что “Калигула, будучи тираном, был более сведущ в медицине, чем считалось ранее”, отмечают эксперты.

В сборнике пересказывается история одного из римских сенаторов, который страдал от неизвестной хвори. Он отправился на греческий курорт Антикира, чтобы поправить свое здоровье с помощью цвета чемерицы.

После сенатор попросил Калигулу продлить ему отпуск, тогда император решил казнить чиновника, съязвив о том, что “кровопускание необходимо тому, кому чемерица до сих пор не помогла”.

Исследователи из Йеля говорят, что этот отрезок предоставляет новую информацию, как о самой древней лечебнице, так и о знаниях Калигулы.

“Наша работа предполагает, что Антикира функционировала как своего рода клиника Майо в римском мире – место, куда богатые и влиятельные римляне приезжали за лечением, недоступным в других местах”, - объясняет соавтор исследования Эндрю Ко.

По его словам, в этой лечебнице пациентов не лечили ни чем другим, как чемерицей. Она располагалась на берегу Коринфского залива в центральной Греции. Считалось, что в этой лечебнице применяются уникальные методы лечения эпилепсии и психических заболевания с помощью чемерицы.

Исследователи предполагают, что курортный город был знаком Калигуле, поскольку исторические записи указывают на то, что он страдал эпилепсией и бессонницей, которые, как считалось, излечивали антикирские зелья.

Напомним, ученые рассказали, почему император Калигула объявил войну морю. Несмотря на короткое правление, длившееся с 27 по 41 год нашей эры, рассказы об эксцентричном поведении Калигулы оставили после себя неизгладимый след, способствуя столь противоречивому изображению его психической нестабильности.