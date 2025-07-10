Найжорстокіший правитель Римської імперії був ботаніком

Вчені вважають, що римський імператор, який прославився своєю винятковою жорстокістю, знався на лікарських рослинах. Йдеться про третього правителя Римської імперії Калігулу, якого було вбито 41 року н. е.

Related video

Історичні записи про римського тирана розповідали про Калігулу, як про тирана, який вів екстравагантний спосіб життя, сповнений манії величі, садизму і сексуальних збочень. Але нове дослідження показує, що Калігула, крім усього іншого, добре розбирався у фармакології давнини, пише Independent.

"Його вважають божевільним, можливо, і справедливо, але ми показуємо, що він, найімовірніше, дещо знав про фармакологію загалом", — каже автор дослідження з Програми стародавньої фармакології Єльського університету Тревор Люк.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Спершу до рук істориків потрапила невелика історія про Калігулу, яку переказав історик Светоній у праці "Дванадцять цезарів". Ця збірка біографій римських імператорів свідчить про те, що "Калігула, будучи тираном, був більш обізнаний у медицині, ніж вважалося раніше", зазначають експерти.

У збірці переказується історія одного з римських сенаторів, який страждав від невідомої хвороби. Він вирушив на грецький курорт Антікіра, щоб поправити своє здоров'я за допомогою цвіту чемериці.

Після цього сенатор попросив Калігулу продовжити йому відпустку, тоді імператор вирішив стратити чиновника, пожартувавши про те, що "кровопускання необхідне тому, кому чемериця досі не допомогла".

Дослідники з Єля кажуть, що цей відрізок надає нову інформацію, як про найдавнішу лікарню, так і про знання Калігули.

"Наша робота припускає, що Антікіра функціонувала як своєрідна клініка Майо в римському світі — місце, куди багаті та впливові римляни приїжджали за лікуванням, недоступним в інших місцях", — пояснює співавтор дослідження Ендрю Ко.

За його словами, у цій лікарні пацієнтів не лікували ні чим іншим, як чемерицею. Вона розташовувалася на березі Коринфської затоки в центральній Греції. Вважалося, що в цій лікарні застосовуються унікальні методи лікування епілепсії та психічних захворювань за допомогою чемериці.

Дослідники припускають, що курортне місто було знайоме Калігулі, оскільки історичні записи вказують на те, що він страждав на епілепсію і безсоння, які, як вважали, виліковували антикірські зілля.

Нагадаємо, вчені розповіли, чому імператор Калігула оголосив війну морю. Незважаючи на коротке правління, що тривало з 27 по 41 рік нашої ери, розповіді про ексцентричну поведінку Калігули залишили після себе незгладимий слід, сприяючи настільки суперечливому зображенню його психічної нестабільності.