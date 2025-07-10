Большинство людей едят хумус неправильно: ученый из Оксфорда указал на ошибку

Ученый из Оксфордского университета утверждает, что большинство людей неправильно едят хумус. По его словам, все дело в нарезных овощах, которые обмакивают в соусе.

Related video

Эксперт по гастрофизике Чарльз Спенс советует любителям хумуса отказаться от морковных палочек и нарезанных огурцов, которые нужно обмакивать в соус. Вместо этого он советует есть нутовое пюре с чипсами и кукурузными лепешками, пишет Daily Mail.

Спенс подчеркивает, что вся проблема заключается в крудите – французская закуска, представляющая собой нарезанные сырые овощи или фрукты, часто подаваемые с соусом.

“Если нарезать овощи очень тонко, то соус окажется на вашей одежде, учитывая большую нагрузку и меньшую площадь поверхности. Для того, чтобы получить лучший результат, соус нужно сочетать с чипсами, но только их есть нужно сразу же, чтобы сохранить контраст текстур между хрустящим звуком чипсов и пикантным вкусом соуса”, - говорит Спенс.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Он добавляет, что даже форма чипсов будет иметь значение, так как острые треугольный чипсы придадут более насыщенный вкус блюду. Круглые чипсы будут лучше сочетаться со сладковатым и более сбалансированным вкусом.

“Но не стоит жертвовать удобством. Закругленные чипсы станут лучшим выбором для тех, кто любит набирать побольше соуса”, - отмечает эксперт.

Также профессор не рекомендует сочетать хумус с питой, как это стало модно в последнее время.

“Хотя пита и хумус могут показаться идеальной парой, они лучше сочетаются с дзадзики (холодный соус из греческого йогурта, - ред.) благодаря своей мягкой текстуре и тонкому вкусу”, - говорит профессор.

Шеф-повар Уилл Торрент из Waitrose подтверждает, что есть нечто интересное в сочетании чипсов и соуса.

“Многие из наших любимых соусов очень кремовые и насыщенные, поэтому поиск подходящего устройства для макания, которое выдержит эти вкусы и текстуры, может потребовать проб и ошибок. Для более густых соусов, таких как гуакамоле или хумус, нужна более плотная начинка, например, ребристый хрустящий хрустящий хлеб или тортилья”, - говорит шеф-повар.

Также он говорит, что чипсы лучше подходят для легких взбитых соусов, таких как тарамасалата – смеси из копченой тресковой икры, лимонного сока, оливкового масла и чеснока.

“Вам нужен чипс, способный выдержать вес соуса, не перебивая вкус. Все дело в соотношении и прочности — никто не хочет, чтобы чипс треснул и упал вам на колени”, - подытожил Торрент.

Напомним, археологи раскрыли утерянный рецепт римского рыбного соуса. Древний Рим славился не только своими изысканными винами, но и соусами, среди которых был гарум – знаменитый на весь мир рыбный соус. Недавно археологам удалось найти секретный ингредиент этого древнего соуса.