Більшість людей їдять хумус неправильно: учений з Оксфорда вказав на помилку

Учений з Оксфордського університету стверджує, що більшість людей неправильно їдять хумус. За його словами, вся справа в нарізних овочах, які вмочують у соус.

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Експерт із гастрофізики Чарльз Спенс радить любителям хумусу відмовитися від морквяних паличок і нарізаних огірків, які потрібно вмочати в соус. Натомість він радить їсти нутове пюре з чіпсами та кукурудзяними коржиками, пише Daily Mail.

Спенс підкреслює, що вся проблема полягає в крудиті — французькій закусці, що являє собою нарізані сирі овочі або фрукти, які часто подають із соусом.

"Якщо нарізати овочі дуже тонко, то соус опиниться на вашому одязі з огляду на велике навантаження та меншу площу поверхні. Для того, щоб отримати найкращий результат, соус потрібно поєднувати з чіпсами, але тільки їх їсти потрібно одразу ж, щоб зберегти контраст текстур між хрустким звуком чіпсів і пікантним смаком соусу", — каже Спенс.

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Він додає, що навіть форма чіпсів матиме значення, адже гострі трикутні чіпси додадуть більш насиченого смаку страві. Круглі чіпси краще поєднуватимуться з солодкуватим і більш збалансованим смаком.

"Але не варто жертвувати зручністю. Закруглені чіпси стануть найкращим вибором для тих, хто любить набирати побільше соусу", — зазначає експерт.

Також професор не рекомендує поєднувати хумус із пітою, як це стало модно останнім часом.

"Хоча піта і хумус можуть здатися ідеальною парою, вони найкраще поєднуються з дзадзікі (холодний соус із грецького йогурту, — ред.) завдяки своїй м'якій текстурі та тонкому смаку", — каже професор.

Шеф-кухар Вілл Торрент з Waitrose підтверджує, що є щось цікаве в поєднанні чіпсів і соусу.

"Багато з наших улюблених соусів дуже кремові й насичені, тому пошук відповідного пристрою для вмочування, який витримає ці смаки й текстури, може потребувати проб і помилок. Для густіших соусів, як-от гуакамоле або хумус, потрібна щільніша начинка, наприклад, ребристий хрусткий хліб або тортилья", — каже шеф-кухар.

Також він каже, що чіпси краще підходять для легких збитих соусів, таких як тарамасалата — суміші з копченої тріскової ікри, лимонного соку, оливкової олії та часнику.

"Вам потрібен чіпс, здатний витримати вагу соусу, не перебиваючи смак. Уся справа у співвідношенні та міцності — ніхто не хоче, щоб чіпс тріснув і впав вам на коліна", — підсумував Торрент.

Нагадаємо, археологи розкрили загублений рецепт римського рибного соусу. Стародавній Рим славився не тільки своїми вишуканими винами, а й соусами, серед яких був гарум — знаменитий на весь світ рибний соус. Нещодавно археологам вдалося знайти секретний інгредієнт цього стародавнього соусу.