Подводный Стоунхендж на дне озера Мичиган скрывал очень важный рисунок (фото)

Загадочное сооружение, которое обнаружили на дне озера Мичиган, дало новые подсказки археологами. Рисунок на одном из камней раскрыл раннюю историю человечества в Северной Америке.

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Сооружение возрастом 9 тыс. лет находится на глубине в 12 метров в заливе Гранд-Траверс. Речь идет о ряде крупных камней, которые образуют шестиугольник. На одном из этих валунов недавно был найден рисунок, который как предполагают ученые, является изображением животного, пишет Daily Mail.

Ученым наконец-то удалось подтвердить, что на древнем рисунке изображен мастодонт. Как известно, этот вид вымер в один из ледниковых периодов на Земле, который произошел более 11 тыс. лет назад.

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С помощью гидролокаторов ученым удалось датировать сооружения примерно 7 тыс. годами до н.э. Это сделало объект самым ранним примером доисторического искусства на континенте. Также это добавило убедительных доказательств тому, что древние люди начали использовать символические изображения намного раньше, чем 4 тыс. лет назад.

Подводный Стоунхендж Фото: Science Channel

Археологи также нашли два гранитных круга, чей радиус составляет 12 и 6 метров. Они связаны с камнями, которые тянутся по дну озера более чем на километр.

Ученые полагают, что найденное ими место было важным для древних людей, возможно, оно использовалось в церемониальных целях.

Джон О’Ши из Мичиганского университета считает, что камни помогали направлять животных к центру сооружения, где их приносили в жертву.

На сегодняшний день озеро Мичиган является вторым по величине из Великих озер, но когда на этом месте устанавливались камни, тут располагались водно-болотные угодия. Подводный Стоунхендж был найден учеными, когда они сканировали дно озера Мичиган в поисках затонувших суден. Отмечается, что английскому Стоунхенджу всего около 1500 лет, что делает сооружение на дне озера Мичиган намного старше.

Марк Холли из Северо-Западного Мичиганского колледжа добавляет, что гранитные камни со дна озера были тщательно установлены, некоторые из них весят до 900 кг. Именно Холли и его команда впервые рассмотрели резное изображение мастодонта на одном из камней. До этого многие эксперты полагали, что это просто трещины на камне, но новые сканирования исключили таккую возможность.

Высота камня с рисунком составляет около 1,1 м, а ширина – 1,5 м. На нем мастодонт изображен с боку с длинным хоботом и бивнями.

Команда Холли собирается взять керн из осадочных пород вокруг подводного Стоунхенджа, чтобы точно сказать, когда именно озеро поглотило древнее сооружение. Если камни были установлены, когда земля вокруг них была сухой, тогда это подтвердит, что люди в этой части Северной Америки появились на тысячи лет раньше предполагаемого.

Открытие также говорит о том, что в раннем голоцене в районе Великих озёр существовали организованные человеческие сообщества, которые возводили крупномасштабные сооружения задолго до появления городов, письменности и сельского хозяйства в других местах.

Напомним, ученые выяснили, кто и как принес гигантские валуны для постройки Стоунхенджа. Исследователи выдвинули новую теорию о том, как огромные глыбы оказаться на равнине Солсбери.