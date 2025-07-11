Підводний Стоунхендж на дні озера Мічиган приховував дуже важливий малюнок (фото)

Загадкова споруда, яку виявили на дні озера Мічиган, дала нові підказки археологами. Малюнок на одному з каменів розкрив ранню історію людства в Північній Америці.

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Споруда віком 9 тис. років знаходиться на глибині 12 метрів у затоці Гранд-Траверс. Йдеться про низку великих каменів, які утворюють шестикутник. На одному з цих валунів нещодавно було знайдено малюнок, який, як припускають учені, є зображенням тварини, пише Daily Mail.

Ученим нарешті вдалося підтвердити, що на стародавньому малюнку зображений мастодонт. Як відомо, цей вид вимер в один із льодовикових періодів на Землі, який стався понад 11 тис. років тому.

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За допомогою гідролокаторів вченим вдалося датувати споруди приблизно 7 тис. роками до н.е. Це зробило об'єкт найбільш раннім прикладом доісторичного мистецтва на континенті. Також це додало переконливих доказів того, що стародавні люди почали використовувати символічні зображення набагато раніше, ніж 4 тис. років тому.

Підводний Стоунхендж Фото: Science Channel

Археологи також знайшли два гранітних кола, чий радіус становить 12 і 6 метрів. Вони пов'язані з камінням, яке тягнеться дном озера більш ніж на кілометр.

Вчені вважають, що знайдене ними місце було важливим для стародавніх людей, можливо, його використовували в церемоніальних цілях.

Джон О'Ши з Мічиганського університету вважає, що каміння допомагало направляти тварин до центру споруди, де їх приносили в жертву.

На сьогоднішній день озеро Мічиган є другим за величиною з Великих озер, але коли на цьому місці встановлювали камені, тут розташовувалися водно-болотні угіддя. Підводний Стоунхендж знайшли вчені, коли вони сканували дно озера Мічиган у пошуках затонулих суден. Зазначається, що англійському Стоунхенджу всього близько 1500 років, що робить споруду на дні озера Мічиган набагато старшою.

Марк Холлі з Північно-Західного Мічиганського коледжу додає, що гранітне каміння з дна озера було ретельно встановлене, деякі з них важать до 900 кг. Саме Голлі та його команда вперше розглянули різьблене зображення мастодонта на одному з каменів. До цього багато експертів вважали, що це просто тріщини на камені, але нові сканування виключили таку можливість.

Висота каменю з малюнком становить близько 1,1 м, а ширина — 1,5 м. На ньому мастодонт зображений з боку з довгим хоботом і бивнями.

Команда Голлі збирається взяти керн з осадових порід навколо підводного Стоунхенджа, щоб точно сказати, коли саме озеро поглинуло стародавню споруду. Якщо камені були встановлені, коли земля навколо них була сухою, тоді це підтвердить, що люди в цій частині Північної Америки з'явилися на тисячі років раніше передбачуваного.

Відкриття також свідчить про те, що в ранньому голоцені в районі Великих озер існували організовані людські спільноти, які зводили великомасштабні споруди задовго до появи міст, писемності та сільського господарства в інших місцях.

Нагадаємо, вчені з'ясували, хто і як приніс гігантські валуни для побудови Стоунхенджа. Дослідники висунули нову теорію про те, як величезні брили опинитися на рівнині Солсбері.