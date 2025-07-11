Не все гориллы ненавидят дождь: в австралийском зоопарке сняли безумно милый ролик (видео)

В зоопарке Werribee Open Range Zoo, который находится в Мельбурне, Австралия, произошло нечто необычное. Одна из местных горилл вышла поиграть под дождем, когда все ее родственники прятались от непогоды.

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Камерами зоопарка был снят 25-летний самец западной равнинной гориллы Ганьека, который вышел под моросящий дождь, чтобы поваляться в мокрой траве, пишет IFL Science.

“Мы видим, как Ганьека катается на спине, вытирая воду с травы своей шерстью и пытается перенести ее на свои плечи. Видно, как ему нравится моросящий дождь, когда он поджимает свои задние лапы вверх”, - говорит смотрительница зоопарка Кристина Слит.

По ее словам, за кадром остался брат Ганьеки, Янкини, который как и все остальные гориллы, живущие в неволе, ненавидят дождь.

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“Ганьека очень любит дождь, и думаем, что ему нравится ощущение прохладной воды на своей спине и плечах. Но его брат Якини будет первым, кто спрячется от дождя под навесом”, - добавляет смотрительница.

Сотрудники зоопарка говорят, что дождь для горилл в дикой природе – обычное явление, но приматы, которые живут в неволе привыкли к более комфортным условиям.

Тем не менее, когда другие гориллы зоопарка прячутся в своих укрытиях, Ганьеки расслабляется от души.

“Это когда вы оказываетесь дома одни и можете делать все, что угодно, давая волю своим чувствам”, - говорит Слит.

Смотрители также добавляют, что Ганьека похоже, немного стесняется зрителей и играет под дождем только, когда думает, что его никто не видит.

Ганьека и Янкини составляют две трети группы холостяков австралийского зоопарка. Молодые гориллы вскоре возглавят стаю и станут отцами потомства этого исчезающего подвида.

В дикой природе это означало бы, что гориллам предстоит бросить друг другу вызов, но в неволе все происходит более спокойно. Наиболее подходящих самцов отберут сами смотрители. У каждого самца существует свой профиль, где записывается их генетическая информация, чтобы избежать родственного кровосмешения. Также тщательно анализируется поведение каждого самца.

Напомним, ученые обнаружили доказательства существования человека-гориллы. Ранее неисследованная окаменелость, найденная в Южной Африке, стала источником новых открытий. Ученые обнаружили, что она принадлежала ранее неисследованному виду гоминин, похожему на гориллу.