Не всі горили ненавидять дощ: в австралійському зоопарку зняли шалено милий ролик (відео)

У зоопарку Werribee Open Range Zoo, що розташований у Мельбурні, Австралія, сталося щось незвичайне. Одна з місцевих горил вийшла погратися під дощем, коли всі її родичі ховалися від негоди.

Related video

Камерами зоопарку було знято 25-річного самця західної рівнинної горили Ганьєка, який вийшов під мряку, щоб повалятися в мокрій траві, пише IFL Science.

"Ми бачимо, як Ганьєка катається на спині, витираючи воду з трави своєю шерстю і намагається перенести її на свої плечі. Видно, як йому подобається дощ, що мрячить, коли він підтискає свої задні лапи догори", — каже доглядачка зоопарку Христина Сліт.

За її словами, за кадром залишився брат Ганьєки, Янкіні, який як і всі інші горили, що живуть у неволі, ненавидять дощ.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Ганьєка дуже любить дощ, і думаємо, що йому подобається відчуття прохолодної води на своїй спині та плечах. Але його брат Якіні буде першим, хто сховається від дощу під навісом", — додає доглядачка.

Співробітники зоопарку кажуть, що дощ для горил у дикій природі — звичайне явище, але примати, які живуть у неволі, звикли до комфортніших умов.

Проте, коли інші горили зоопарку ховаються у своїх укриттях, Ганьєкі розслабляється від душі.

"Це коли ви опиняєтеся вдома наодинці і можете робити все, що завгодно, даючи волю своїм почуттям", — каже Сліт.

Доглядачі також додають, що Ганьєка, схоже, трохи соромиться глядачів і грає під дощем тільки, коли думає, що його ніхто не бачить.

Ганьєка і Янкіні становлять дві третини групи холостяків австралійського зоопарку. Молоді горили незабаром очолять зграю і стануть батьками потомства цього зникаючого підвиду.

У дикій природі це означало б, що горилам доведеться кинути одна одній виклик, але в неволі все відбувається більш спокійно. Найбільш підходящих самців відберуть самі доглядачі. У кожного самця існує свій профіль, де записується їхня генетична інформація, щоб уникнути спорідненого кровозмішення. Також ретельно аналізується поведінка кожного самця.

Нагадаємо, вчені виявили докази існування людини-горили. Раніше недосліджена скам'янілість, знайдена в Південній Африці, стала джерелом нових відкриттів. Вчені виявили, що вона належала раніше недослідженому виду гомінінів, схожому на горилу.